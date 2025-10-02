ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγο της πορείας για τη Γάζα

ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Κάνναβη Αστυνομία Ναρκωτικά

Αστυνομικοί εντόπισαν φυτεία 1.650 δενδρυλλίων κάνναβης σε δύσβατη περιοχή των Ιωαννίνων - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με τις αλβανικές αρχές

Φυτεία με 1.650 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών σε δύσβατη περιοχή των Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, τα δενδρύλλια ύψους από 1 έως 3 μέτρων περίπου, εντοπίσθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και τις αλβανικές αρχές, καθώς και τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ και κλιμακίου της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο ανεύρεσης της φυτείας, κλήθηκε συνεργείο του γραφείου εγκληματολογικών ερευνών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 

02102025 Δ.Α.Ο.Ε.

