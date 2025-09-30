Καιρός: Έρχεται καλά οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας με βροχές και θυελλώδεις ανέμους από την Πέμπτη

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Ο καιρός το Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους ενώ σποραδικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στη Θράκη, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στην Ανατολική Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη θα είναι σχετικά αυξημένες.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 23, στη Θεσσαλία από 12 έως 25, στην Ήπειρο από 10 έως 22, στη Στερεά από 10 έως 24, στην Πελοπόννησο από 9 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 23, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 24, στις Κυκλάδες από 16 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 20 έως 25 και στην Κρήτη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα όπου θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ πιθανότητα βροχοπτώσεων υπάρχει κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.Στη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στη Θράκη. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που από το βράδυ θα ενταθούν και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και από το απόγευμα νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος καιρός αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6 ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους έντονα στην ανατολική χώρα.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στη νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και ανατολικά από δυτικές 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.