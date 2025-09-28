Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Φωτογραφίες: Ντελαπάρισε φορτηγό στη Νάξο, τραυματίστηκε ο οδηγός
Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική - Το φορτηγό βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Κωμιακής
Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον δρόμο από την Κωμιακή προς το Ανέφαμα στην Νάξο, όταν φορτηγό του ΔΕΔΔΗΕ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του και ντελαπάρισε στη μέση του δρόμου.
Σύμφωνα με το naxostimes.gr, στο όχημα επέβαινε μόνο ο οδηγός, ο οποίος τραυματίστηκε. Λίγα λεπτά μετά το ατύχημα, άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάξου κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν, ενώ διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου.
Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού, συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το φορτηγό του ΔΕΔΔΗΕ βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Κωμιακής.
Δείτε φωτογραφίες:
