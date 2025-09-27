Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα - Μπήκε στο σπίτι της πρώην του με μαχαίρι

Πολύ σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή του Ζαβλανίου τηςΠιο συγκεκριμένα ένας αλλοδαπός πήγε στο σπίτι όπου διαμένει η πρώην σύζυγός του και κατά τις πρώτες πληροφορίες κατάφερε να εισέλθει μέσα και να την απειλήσει κρατώντας μαχαίρι.Έντρομη η γυναίκα κάλεσε τηνκαι πολύ σύντομα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον οδηγήσουν στο Μέγαρο της. στην οδό Ερμού.Οι αστυνομικοί συνόδευσαν και την παθούσα στο αρμόδιο Τμήμα προκειμένου να του υποβάλλει μήνυση.Σύμφωνα με πληροφορίες τουκαι στο παρελθόν ο συγκεκριμένος άνδρας έχει προκαλέσει επεισόδια σε βάρος της πρώην συζύγου του.