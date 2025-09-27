Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα - Μπήκε στο σπίτι της πρώην του με μαχαίρι
Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα - Μπήκε στο σπίτι της πρώην του με μαχαίρι

Η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία και πολύ σύντομα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη

Πολύ σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή του Ζαβλανίου της Πάτρας.

Πιο συγκεκριμένα ένας αλλοδαπός πήγε στο σπίτι όπου διαμένει η πρώην σύζυγός του και κατά τις πρώτες πληροφορίες κατάφερε να εισέλθει μέσα και να την απειλήσει κρατώντας μαχαίρι.

Έντρομη η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία και πολύ σύντομα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον οδηγήσουν στο Μέγαρο της ΕΛ.ΑΣ. στην οδό Ερμού.

Οι αστυνομικοί συνόδευσαν και την παθούσα στο αρμόδιο Τμήμα προκειμένου να του υποβάλλει μήνυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news και στο παρελθόν ο συγκεκριμένος άνδρας έχει προκαλέσει επεισόδια σε βάρος της πρώην συζύγου του.

