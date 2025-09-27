Παραπέμπεται σε δίκη στη Ρόδο 53χρονος προσωρινά κρατούμενος για πορνογραφία ανηλίκων

Ποινικό παρελθόν: επαναλαμβανόμενη στόχευση ανηλίκων

Απολογία με αντιφάσεις και κενά

Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ενεργή εμπλοκή σε παραγωγή ή διακίνηση. Ισχυρίζεται ότι πρόκειται για παθητική κατοχή υλικού, που δεν σχετίζεται με εμπορία ή διάδοση, και πως οι εικόνες είχαν «παραμείνει» στη μνήμη του κινητού εν αγνοία του.Η υπεράσπιση επικαλέστηκε «πραγματική πλάνη» ως προς την ηλικία των απεικονιζόμενων, υποστηρίζοντας ότι φαίνονταν άνω των 15.Η υπεράσπιση, με τον δικηγόρο κ. Δήμο Μουτάφη, βασίστηκε σε νομολογία του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία η παθητική κατοχή χωρίς τεχνικά ίχνη επεξεργασίας ή διανομής δεν συνιστά κακούργημα, ακόμα και όταν αφορά ανήλικους κάτω των 15.Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ο 53χρονος έχει καταδικαστεί δύο φορές για αδικήματα που αφορούν σεξουαλική προσέγγιση ανηλίκων:• Μάρτιος 2025: Το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου τον καταδίκασε σε 2 έτη φυλάκισης (με αναστολή) για προσέλκυση 13χρονου μέσω Instagram. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του ανηλίκου παρενέβη, προσποιήθηκε το παιδί και οργάνωσε επιχείρηση-παγίδα με την Ασφάλεια Ρόδου.• 2020: Καταδίκη σε 11 μήνες φυλάκιση γιαΟι υποθέσεις εμφανίζουν πανομοιότυπο μοτίβο συμπεριφοράς: προσέγγιση ανηλίκων, χρήση κοινωνικών δικτύων, απόπειρα συνάντησης.Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος δήλωσε μετανιωμένος και υποστήριξε ότι από το 2019 έχει «γυρίσει σελίδα». Δήλωσε ότι συμβιώνει με ενήλικη σύντροφο, έχει σταθερή εργασία και δεν έχει επαναλάβει καμία παραβατική συμπεριφορά.Ωστόσο, τα ευρήματα στο κινητό του δείχνουν εντελώς διαφορετική εικόνα. Οι όροι αναζήτησης (“russian boys 10yo”), η συχνότητα των επισκέψεων σε ύποπτες ιστοσελίδες και το περιεχόμενο των αποθηκευμένων αρχείων δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας για την πρόθεσή του.