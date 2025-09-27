Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Εύβοια, αισθητός και στην Αττική
Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Εύβοια, αισθητός και στην Αττική

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά των Ζαράκων Ευβοίας και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13,1 χλμ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:16 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην Εύβοια. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά των Ζαράκων Ευβοίας και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13,1 χλμ.

Νωρίτερα η Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είχε δώσει το επίκεντρο της δόνησης στα 9 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά του Αλιβερίου και το εστιακό βάθος στα 5 χλμ.


Σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Χουλιάρας αναφέρει:  «1:16 π.μ σεισμός μεγέθους 3,8 ρίχτερ έγινε αισθητός και καταγράφηκε στην Αθήνα με επίκεντρο το Αλιβέρι και σε εστιακό βαθος 13,6 χλμ»


Το ίδιο σημείο είχε δώσει ακόμα τρεις δονήσεις το μεσημέρι της Παρασκευής 3,1R, 3R και 2R.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ωστόσο οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.




