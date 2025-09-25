Παραμένει αυξημένη η κίνηση στους δρόμους - Στο «κόκκινο» το ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Παραμένει αυξημένη η κίνηση στους δρόμους - Στο «κόκκινο» το ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Παραμένει αυξημένη η κίνηση στους δρόμους - Στο «κόκκινο» το ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μετ΄εμποδίων συνεχίζεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους δρόμους. 

Μεγάλο μποτιλιάρισμα καταγράφεται αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, καθώς νωρίτερα στο ύψος της Κηφισιάς, έπεσαν χώματα από φορτηγό.

Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της Πέτρου Ράλλη. 

Παραμένει αυξημένη η κίνηση στους δρόμους - Στο «κόκκινο» το ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό


Αντίστοιχα, μποτιλιαρισμένη είναι και η κάθοδος στο γνωστό σημείο, Φιλαδέλφεια – Αιγάλεω.

Σημειωτόν κινούνται οι οδηγοί και επί της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 

