Παραμένει αυξημένη η κίνηση στους δρόμους - Στο «κόκκινο» το ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Η κίνηση στους δρόμους τώρα live
Μετ΄εμποδίων συνεχίζεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους δρόμους.
Μεγάλο μποτιλιάρισμα καταγράφεται αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, καθώς νωρίτερα στο ύψος της Κηφισιάς, έπεσαν χώματα από φορτηγό.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.
Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της Πέτρου Ράλλη.
Αντίστοιχα, μποτιλιαρισμένη είναι και η κάθοδος στο γνωστό σημείο, Φιλαδέλφεια – Αιγάλεω.
Σημειωτόν κινούνται οι οδηγοί και επί της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις άνω των 30΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 25, 2025
Καθυστερήσεις 20΄-25΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/ueqJ4q3BoX
