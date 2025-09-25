Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 13χρονο στην Πεντέλη - Τον τραυμάτισαν στο χέρι
ΕΛΛΑΔΑ
Πεντέλη Ανήλικοι Επίθεση

Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 13χρονο στην Πεντέλη - Τον τραυμάτισαν στο χέρι

4-5 οι ανήλικοι δράστες σύμφωνα με την καταγγελία του 13χρονου για την επίθεση που δέχθηε το μεσημέρι της Πέμπτης

Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 13χρονο στην Πεντέλη - Τον τραυμάτισαν στο χέρι
Θύμα επίθεσης από ομάδα ανήλικων κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 13χρονος στην Πεντέλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Παναγούλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι 4-5 ανήλικοι που επιτέθηκαν στον 13χρονο του προκάλεσαν ελαφρά τραύματα στο χέρι.

Μετά την επίθεση ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο τμήμα ασφαλείας Μελισσίων από όπου τον παρέλαβε ο πατέρας του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες

Σοκαριστικό βίντεο: 17χρονη έμεινε 4 μέρες στη Ζώνη Θανάτου του Έβερεστ - Δείτε σε τι κατάσταση γύρισε

Βίντεο που κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios εξετάζεται από τις Αρχές

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης