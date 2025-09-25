Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 13χρονο στην Πεντέλη - Τον τραυμάτισαν στο χέρι
Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 13χρονο στην Πεντέλη - Τον τραυμάτισαν στο χέρι
4-5 οι ανήλικοι δράστες σύμφωνα με την καταγγελία του 13χρονου για την επίθεση που δέχθηε το μεσημέρι της Πέμπτης
Θύμα επίθεσης από ομάδα ανήλικων κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 13χρονος στην Πεντέλη.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Παναγούλη.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι 4-5 ανήλικοι που επιτέθηκαν στον 13χρονο του προκάλεσαν ελαφρά τραύματα στο χέρι.
Μετά την επίθεση ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο τμήμα ασφαλείας Μελισσίων από όπου τον παρέλαβε ο πατέρας του.
