Ομιλία Βαρθολομαίου στο Μανχάταν: Κριτική στη Ρωσική Εκκλησία και μήνυμα συμφιλίωσης στον κόσμο
Ομιλία Βαρθολομαίου στο Μανχάταν: Κριτική στη Ρωσική Εκκλησία και μήνυμα συμφιλίωσης στον κόσμο
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης άνοιξε τις εργασίες της 15ης Ετήσιας Συνόδου Concordia 2025 στο Μανχάταν, η οποία θεωρείται «το μεγαλύτερο και πιο συμπεριληπτικό υπερκομματικό φόρουμ»
Με μια ομιλία που συνδύαζε πνευματικό βάθος, ανησυχία για την κλιματική κρίση και σαφή πολιτική διάσταση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος άνοιξε τις εργασίες της 15ης Ετήσιας Συνόδου Concordia 2025 στο Μανχάταν, η οποία θεωρείται «το μεγαλύτερο και πιο συμπεριληπτικό υπερκομματικό φόρουμ». Σημειώνεται, ότι η Σύνοδος συμπίπτει με την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία συγκεντρώνει ηγέτες από τον χώρο της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνίας των πολιτών και της θρησκείας.
Έκκληση για δράση απέναντι στην κλιματική κρίση
Με αναφορά στις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, δηλαδή τις πυρκαγιές που έπληξαν τη Χίο και τα 60.000 στρέμματα που κάηκαν στην Καλιφόρνια, αλλά και στα ολοένα πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω της υπερθέρμανσης των ωκεανών, ο κ.κ. Βαρθολομαίος ξεκίνησε την ομιλία του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ισορροπία των φυσικών οικοσυστημάτων μας παραμένει εύθραυστη καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Αυτή η αλλαγή φέρνει οδυνηρές συνέπειες για κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη. Με λύπη και ανησυχία βλέπουμε τις φωτιές να συνεχίζουν να πλήττουν τους κοινούς μας τόπους διαμονής».
Ο Παναγιώτατος, γνωστός διεθνώς για την περιβαλλοντική του δράση και το προσωνύμιο «Πράσινος Πατριάρχης», δεν περιορίστηκε στην περιγραφή του προβλήματος, αλλά κάλεσε τους ηγέτες να αναλάβουν κοινή δράση. Υπενθύμισε ότι η φροντίδα της δημιουργίας δεν είναι μόνο οικολογική, αλλά και ηθική υποχρέωση: η προστασία της γης και των ανθρώπων που τη ζουν είναι αλληλένδετη.
Θρησκεία και πολιτική – Η στάση της Ρωσικής Εκκλησίας
Στη συνέχεια, ο κ.κ. Βαρθολομαίος εστίασε στην εργαλειοποίηση της Ορθοδοξίας από κοσμικές εξουσίες. Με σαφή αναφορά στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, τόνισε ότι οι θρησκευτικοί πόλεμοι σπάνια γίνονται για θρησκευτικούς λόγους. Αντίθετα, «η θρησκεία γίνεται ένα πέπλο πίσω από το οποίο σκοτεινές δυνάμεις απληστίας, προκατάληψης και επιθετικότητας που σπέρνουν τη δυστυχία στον κόσμο».
«Όλοι μας που έχουμε μελετήσει την ιστορία γνωρίζουμε πώς η θρησκεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την κοσμική εξουσία για να δημιουργήσει διαχωριστικές γραμμές μεταξύ πολιτισμών», πρόσθεσε για να τονίσει: «Το βλέπουμε δυστυχώς και σήμερα μεταξύ των ομοθρήσκων μας στη Ρωσία, όπου η Εκκλησία της Ρωσίας συνεχίζει να καλύπτει τον πόλεμο του ρωσικού κράτους κατά της Ουκρανίας, μιας κυρίαρχης χώρας».
Συνάντηση με τον Ζελένσκι – Μήνυμα συμπαράστασης στην Ουκρανία
Οι δηλώσεις του Πατριάρχη για τον πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη είχαν και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς προανήγγειλαν τη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη σε αυτή τη συνάντηση θεωρείται μήνυμα στήριξης προς τον ουκρανικό λαό και επιβεβαίωση της θέσης του υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.
Ηθική, άνθρωπος και Γη – Ένα ενιαίο όραμα
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέδειξε, επίσης, την ανάγκη να επανέλθει η ηθική στον δημόσιο διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι η ευημερία των ανθρώπων και η προστασία του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετα καθήκοντα: «Το να τιμάς τη γη χωρίς να τιμάς τους ανθρώπους που ζουν σε αυτήν, ή το αντίστροφο, να τιμάς τους ανθρώπους χωρίς να τιμάς τη γη όπου πρέπει να ευημερούν, είναι μια τρέλα που πλήττει τον κόσμο μας όσο ποτέ άλλοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας», σημείωσε.
Τοποθέτηση του Οικουμενικού Πατριάρχη στο πλαίσιο της Concordia
Η ομιλία του Παναγιώτατου εντάχθηκε στη θεματική ενότητα «Προώθηση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Προόδου», της Συνόδου, η οποία επιδιώκει να καλλιεργήσει αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς.
Η διακονία του Οικουμενικού Πατριάρχη τον έχει αναδείξει παγκοσμίως ως συνομιλητή σε θέματα πίστης, πολιτικής και σύγχρονων προκλήσεων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη ενώ έχει αναπτύξει σχέσεις με διακεκριμένους επιστήμονες και περιβαλλοντολόγους.
Η αποστολή της Συνόδου Concordia να συγκεντρώνει επιχειρηματίες, πολιτικούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών γύρω από παγκόσμιες προκλήσεις ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες ομιλίες του Πατριάρχη στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε πρεσβευτής του διαθρησκειακού διαλόγου.
Στο πλαίσιο αυτό, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Concordia αποτελεί επιβεβαίωση του μηνύματος ότι «είναι αδιαμφισβήτητη η δύναμη της πίστης να αποκαθιστά τα ηθικά και ηθικά θεμέλια σε όλο τον κόσμο».
Αξίζει να αναφερθεί ότι το προφίλ του Πατριάρχη στην Concordia παραθέτει χαρακτηριστικές φράσεις του, που αφορούν την περιβαλλοντική αμαρτία, τις ανθρωπιστικές κρίσεις και τον πόλεμο. Από την εκλογή του στον Οικουμενικό Θρόνο το 1991 έχει μιλήσει σε κοινοβούλια και διεθνείς οργανισμούς, από τον ΟΗΕ έως την UNESCO, και έχει συγκαλέσει πολλές συνόδους που έχουν προωθήσει μια «οικολογικά φιλική μορφή χριστιανισμού.
Κατά την αποστολική επίσκεψή του στις ΗΠΑ, η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Stony Brook, Andrea Goldsmith, τόνισε ότι ο Πατριάρχης έφερε το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης: «Έχει προκαλέσει διάλογο όχι μόνο για την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής αλλά και για τις ηθικές της επιπτώσεις», είπε – γι’ αυτό του αποδόθηκε το προσωνύμιο «Πράσινος Πατριάρχης».
Από την πλευρά του, ο Παναγιώτατος επαίνεσε την αποστολή της Συνόδου Concordia απευθύνοντας ένα μήνυμα ενότητας: «Με το να συναντιέστε και να αντιμετωπίζετε από κοινού τα προβλήματα της κοινωνίας, από το τοπικό έως το παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρίζετε την αλληλεξάρτηση της ανθρώπινης κοινότητας», είπε. «Όλοι έχουν μια φωνή που αξίζει να ακουστεί. Μέσα από τη σύνδεση εισέρχεστε – ή ίσως επανεισέρχεστε – σε μια ουσιαστική σχέση ο ένας με τον άλλον».
Βραβείο Templeton – Παγκόσμια αναγνώριση
Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί με την παραλαβή του διεθνούς κύρους Βραβείου Templeton, μια τιμή που αναγνωρίζει τη συμβολή του στον διαθρησκειακό διάλογο και στην προώθηση της ειρήνης. Η υποψηφιότητά του υποστηρίχθηκε από τον θεολόγο π. John Chryssavgis, στενό του συνεργάτη σε θέματα περιβάλλοντος, και από τη διάσημη πρωτευοντολόγο Dr. Jane Goodall.
Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί με την παραλαβή του διεθνούς κύρους Βραβείου Templeton, μια τιμή που αναγνωρίζει τη συμβολή του στον διαθρησκειακό διάλογο και στην προώθηση της ειρήνης. Η υποψηφιότητά του υποστηρίχθηκε από τον θεολόγο π. John Chryssavgis, στενό του συνεργάτη σε θέματα περιβάλλοντος, και από τη διάσημη πρωτευοντολόγο Dr. Jane Goodall.
