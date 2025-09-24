Ομιλία Βαρθολομαίου στο Μανχάταν: Κριτική στη Ρωσική Εκκλησία και μήνυμα συμφιλίωσης στον κόσμο

Κλείσιμο

Με μια ομιλία που συνδύαζε πνευματικό βάθος, ανησυχία για την κλιματική κρίση και σαφή πολιτική διάσταση, ο Οικουμενικός Πατριάρχηςάνοιξε τις εργασίες τηςστο Μανχάταν, η οποία θεωρείται «το μεγαλύτερο και πιο συμπεριληπτικό υπερκομματικό φόρουμ». Σημειώνεται, ότι η Σύνοδος συμπίπτει με την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία συγκεντρώνει ηγέτες από τον χώρο της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνίας των πολιτών και της θρησκείας.Με αναφορά στις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, δηλαδή τις πυρκαγιές που έπληξαν τη Χίο και τα 60.000 στρέμματα που κάηκαν στην Καλιφόρνια, αλλά και στα ολοένα πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω της υπερθέρμανσης των ωκεανών, ο κ.κ.ξεκίνησε την ομιλία του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ισορροπία των φυσικών οικοσυστημάτων μας παραμένει εύθραυστη καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Αυτή η αλλαγή φέρνει οδυνηρές συνέπειες για κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη. Με λύπη και ανησυχία βλέπουμε τις φωτιές να συνεχίζουν να πλήττουν τους κοινούς μας τόπους διαμονής».Ο Παναγιώτατος, γνωστός διεθνώς για την περιβαλλοντική του δράση και το προσωνύμιο, δεν περιορίστηκε στην περιγραφή του προβλήματος, αλλά κάλεσε τους ηγέτες να αναλάβουν κοινή δράση. Υπενθύμισε ότι η φροντίδα της δημιουργίας δεν είναι μόνο οικολογική, αλλά και ηθική υποχρέωση: η προστασία της γης και των ανθρώπων που τη ζουν είναι αλληλένδετη.Στη συνέχεια, ο κ.κ. Βαρθολομαίος εστίασε στην εργαλειοποίηση τηςαπό κοσμικές εξουσίες. Με σαφή αναφορά στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, τόνισε ότι οι θρησκευτικοί πόλεμοι σπάνια γίνονται για θρησκευτικούς λόγους. Αντίθετα, «η θρησκεία γίνεται ένα πέπλο πίσω από το οποίο σκοτεινές δυνάμεις απληστίας, προκατάληψης και επιθετικότητας που σπέρνουν τη δυστυχία στον κόσμο».«Όλοι μας που έχουμε μελετήσει την ιστορία γνωρίζουμε πώς η θρησκεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την κοσμική εξουσία για να δημιουργήσει διαχωριστικές γραμμές μεταξύ πολιτισμών», πρόσθεσε για να τονίσει: «Το βλέπουμε δυστυχώς και σήμερα μεταξύ των ομοθρήσκων μας στη Ρωσία, όπου η Εκκλησία της Ρωσίας συνεχίζει να καλύπτει τον πόλεμο του ρωσικού κράτους κατά της Ουκρανίας, μιας κυρίαρχης χώρας».Οι δηλώσεις του Πατριάρχη για τον πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη είχαν και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς προανήγγειλαν τη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδροστη Νέα Υόρκη, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη σε αυτή τη συνάντηση θεωρείται μήνυμα στήριξης προς τον ουκρανικό λαό και επιβεβαίωση της θέσης του υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέδειξε, επίσης, την ανάγκη να επανέλθει η ηθική στον δημόσιο διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι η ευημερία των ανθρώπων και η προστασία του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετα καθήκοντα: «Το να τιμάς τη γη χωρίς να τιμάς τους ανθρώπους που ζουν σε αυτήν, ή το αντίστροφο, να τιμάς τους ανθρώπους χωρίς να τιμάς τη γη όπου πρέπει να ευημερούν, είναι μια τρέλα που πλήττει τον κόσμο μας όσο ποτέ άλλοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας», σημείωσε.Η ομιλία τουεντάχθηκε στη θεματική ενότητατης Συνόδου, η οποία επιδιώκει να καλλιεργήσει αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς.Η διακονία του Οικουμενικού Πατριάρχη τον έχει αναδείξει παγκοσμίως ως συνομιλητή σε θέματα πίστης, πολιτικής και σύγχρονων προκλήσεων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη ενώ έχει αναπτύξει σχέσεις με διακεκριμένους επιστήμονες και περιβαλλοντολόγους.Η αποστολή τηςνα συγκεντρώνει επιχειρηματίες, πολιτικούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών γύρω από παγκόσμιες προκλήσεις ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες ομιλίες του Πατριάρχη στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε πρεσβευτής του διαθρησκειακού διαλόγου.Στο πλαίσιο αυτό, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Concordia αποτελεί επιβεβαίωση του μηνύματος ότι «είναι αδιαμφισβήτητη η δύναμη της πίστης να αποκαθιστά τα ηθικά και ηθικά θεμέλια σε όλο τον κόσμο».Αξίζει να αναφερθεί ότι το προφίλ του Πατριάρχη στηνπαραθέτει χαρακτηριστικές φράσεις του, που αφορούν την περιβαλλοντική αμαρτία, τις ανθρωπιστικές κρίσεις και τον πόλεμο. Από την εκλογή του στον Οικουμενικό Θρόνο το 1991 έχει μιλήσει σε κοινοβούλια και διεθνείς οργανισμούς, από τον ΟΗΕ έως την UNESCO, και έχει συγκαλέσει πολλές συνόδους που έχουν προωθήσει μια «οικολογικά φιλική μορφή χριστιανισμού.Κατά την αποστολική επίσκεψή του στις ΗΠΑ, η πρόεδρος του, τόνισε ότι ο Πατριάρχης έφερε το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης: «Έχει προκαλέσει διάλογο όχι μόνο για την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής αλλά και για τις ηθικές της επιπτώσεις», είπε – γι’ αυτό του αποδόθηκε το προσωνύμιο