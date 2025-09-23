Φωτιά τώρα στην Ανθούπολη Εύβοιας - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Εύβοια

Φωτιά τώρα στην Ανθούπολη Εύβοιας - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο

Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο

Φωτιά τώρα στην Ανθούπολη Εύβοιας - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης (23/9) σε αγροτοδασική έκταση στην Ανθούπολη Εύβοιας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα,  2 ομάδες πεζοπόρου της ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο.



Φωτιά τώρα στην Ανθούπολη Εύβοιας - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο

Φωτιά τώρα στην Ανθούπολη Εύβοιας - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο


Κλείσιμο
Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: eviaonline.gr

Ειδήσεις σήμερα

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Αναζητείται νέα ώρα για αύριο

Ερχεται lockdown στην κτηνοτροφία: Η ευλογιά των αιγοπροβάτων σε 9+1 ερωτήσεις και απαντήσεις

Βίντεο: Επιτέθηκε σε δημοσιογράφο η 62χρονη από τη Βοιωτία, της γύρισε το χέρι και πέταξε κάτω το μικρόφωνο

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης