Φωτιά τώρα στην Ανθούπολη Εύβοιας - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε βίντεο
Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης (23/9) σε αγροτοδασική έκταση στην Ανθούπολη Εύβοιας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου της ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο.
Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: eviaonline.gr
