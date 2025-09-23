Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Συνέλαβαν Ρουμάνους για κατασκοπεία - Είχαν φωτογραφίσει το ναυτικό οχυρό Σαλαμίνας
22 και 52 ετών οι δύο συλληφθέντες - Τους εντόπισε σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού ενώ έπλεαν εντός του διαύλου του στενού του Ναυστάθμου
Στη σύλληψη δύο Ρουμάνων για κατασκοπεία προχώρησαν λιμενικοί το απόγευμα της Δευτέρας καθώς στα κινητά τους τηλέφωνα βρέθηκαν φωτογραφίες από το ναυτικό οχυρό Σαλαμίνας.
Οι δύο άνδρες από τη Ρουμανία, ηλικίας 22 και 52 ετών εντοπίστηκαν μέσα σε τουριστικό σκάφος που έπλεε εντός του διαύλου του στενού του Ναυστάθμου της Σαλαμίνας και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού.
Οι δύο άνδρες από τη Ρουμανία οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 Π.Κ. (Κατασκοπεία). Παράλληλα κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, 4.700 ευρώ και 400 δολάρια που βρέθηκαν στην κατοχή τους ενώ το σκάφος στο οποίο επέβαιναν οδηγήθηκε στα Παλούκια της Σαλαμίνας, προκειμένου να διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος των ναυτιλιακών εγγράφων του.
Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από το πλήρωμα Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω, ηλικίας 22 και 52 ετών, κατείχαν φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που έφεραν. Οι δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 Π.Κ. (Κατασκοπεία). Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα χρηματικά ποσά των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700€) και τετρακοσίων δολαρίων (400$), ενώ το Ε/Π-Τ/Ρ σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας, προκειμένου να διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος των ναυτιλιακών εγγράφων του.
Η ανακοίνωση του Λιμενικού για τη σύλληψη των δύο ΡουμάνωνΤις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σαλαμίνας για την ύπαρξη ενός επαγγελματικού – τουριστικού (Ε/Π-Τ/Ρ) σκάφους ελληνικής σημαίας, με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες (υπήκοοι Ρουμανίας), το οποίο έπλεε εντός του διαύλου του στενού του Ναυστάθμου και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Π.Ν..
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
