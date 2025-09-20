Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Βυτιοφόρο προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και ακινητοποιήθηκε στη λεωφόρο Αρδηττού
Βυτιοφόρο προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και ακινητοποιήθηκε στη λεωφόρο Αρδηττού
Το όχημα υπέστη ζημιά σε ελαστικό και ακινητοποιήθηκε στο ρεύμα προς Κηφισιά – Στο σημείο αστυνομικοί για ρύθμιση της κυκλοφορίας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη διασταύρωση των οδών Καλλιρόης, λεωφόρου Βουλιαγμένης και Αρδηττού, στο κέντρο της Αθήνας. Βυτιοφόρο όχημα, κινούμενο επί της Αρδηττού στο ρεύμα προς Κηφισιά, προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκε ζημιά σε ένα από τα ελαστικά του βυτιοφόρου, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο δεξιό άκρο του δρόμου. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί τραυματισμός.
Αστυνομικοί βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, τοποθετώντας σήμανση για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Παράλληλα, αναμένεται συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης και την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα.
