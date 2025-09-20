Βυτιοφόρο προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και ακινητοποιήθηκε στη λεωφόρο Αρδηττού
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Βυτιοφόρο Καλλιρόης

Βυτιοφόρο προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και ακινητοποιήθηκε στη λεωφόρο Αρδηττού

Το όχημα υπέστη ζημιά σε ελαστικό και ακινητοποιήθηκε στο ρεύμα προς Κηφισιά – Στο σημείο αστυνομικοί για ρύθμιση της κυκλοφορίας

Βυτιοφόρο προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη και ακινητοποιήθηκε στη λεωφόρο Αρδηττού
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη διασταύρωση των οδών Καλλιρόης, λεωφόρου Βουλιαγμένης και Αρδηττού, στο κέντρο της Αθήνας. Βυτιοφόρο όχημα, κινούμενο επί της Αρδηττού στο ρεύμα προς Κηφισιά, προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε ζημιά σε ένα από τα ελαστικά του βυτιοφόρου, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο δεξιό άκρο του δρόμου. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί τραυματισμός.

Αστυνομικοί βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, τοποθετώντας σήμανση για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Παράλληλα, αναμένεται συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης και την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Απογειώθηκαν νατοϊκά μαχητικά μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

Το Ισραήλ στέλνει ακόμα και ρομπότ με εκρηκτικά για να ισοπεδώσει τη Γάζα, ενώ οι κάτοικοι «δεν έχουν πού να πάνε»

Οι ΗΠΑ χτύπησαν πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά, νεκροί τρεις ναρκωτρομοκράτες λέει ο Τραμπ - Δείτε βίντεο

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης