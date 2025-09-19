Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Τα Μπαλέτα Μπεζάρ της Λωζάνης μάγεψαν το Ηρώδειο στη βραδιά για τα παιδιά της ένωσης «Μαζί για το Παιδί» - Δείτε φωτογραφίες
Ο Μωρίς Μπεζάρ, ένας από τους θεμελιωτές του σύγχρονου χορού, μέσα από τα αριστουργηματικά του έργα έδωσε νέα πνοή στη χορευτική έκφραση
Στο κατάμεστο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, τα Μπαλέτα Μπεζάρ της Λωζάνης (Béjart Ballet Lausanne) εντυπωσίασαν το κοινό με τη μοναδικότητά τους και το πλούσιο χορευτικό και μουσικό τους ρεπερτόριο.
Η παράσταση, αφιερωμένη στην επέτειο 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 με την ευγενική υποστήριξη του Ομίλου AΚΤΟR και όλα τα έσοδά της θα διατεθούν στην Ένωση «Μαζί Για Το Παιδί».
Στο πρώτο μέρος, το κοινό ταξίδεψε στον καλλιτεχνικό κόσμο του Μωρίς Μπεζάρ μέσα από την ενότητα με τίτλο «Béjart et nous». Μια καλλιτεχνική πρόταση που έχει επιμεληθεί με ευαισθησία ο Ζουλιέν Φαβρώ, εμβαθύνοντας στο πλούσιο έργο του Μπεζάρ, ερμηνευμένο από τους σημερινούς χορευτές της ομάδας του. Με μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart, του Johann Strauss, του Jacques Brel αλλά και παραδοσιακούς ήχους από διαφορετικά μέρη του κόσμου, οι θεατές απόλαυσαν ένα μοναδικό θέαμα.
Το δεύτερο μέρος ήταν αφιερωμένο στο Μίκη Θεοδωράκη, προσωπικό φίλο και πηγή έμπνευσης του Μωρίς Μπεζάρ. Η εμβληματική χορογραφία «7 ελληνικοί χοροί» σε μουσική του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη καθήλωσε το κοινό, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πρόκειται για μια ξεχωριστή απόδοση των αυθεντικών βημάτων των Ελλήνων χορευτών, όπως την οραματίστηκε ο Μωρίς Μπεζάρ που παραμένει ζωντανή στο χρόνο.
Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν αποκλειστικά για τη στήριξη των σωματείων-μελών της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».
Τα Σωματεία-μέλη του Μαζί για το Παιδί: Ίδρυμα «Η Παιδική Στέγη» • Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας «Χατζηπατέρειον» - Κ.Α.Σ.Π. • Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών • Πνοή-Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού • Οι Φίλοι του Παιδιού• Οι Φίλοι της Μέριμνας • Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» • Σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος».
Δείτε φωτογραφίες:
