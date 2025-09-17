Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Καματερό
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Καματερό
Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησαν στην περιοχή
Φωτιά ξέσπασε τώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Καματερό Αττικής.
Η φωτιά έχει σβήσει, ενώ στην περιοχή επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες OTA.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καματερό Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες OTA.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025
