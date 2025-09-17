Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Τεταμένο κλίμα στη συγκέντρωση κτηνοτρόφων στην περιφέρεια Θεσσαλίας – Δείτε βίντεο

Αρνητικό το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τον εμβολιασμό

Τονγια την ευλογιά ζητούν οι κτηνοτρόφοι, που πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κτίριο τηςενώ έκαναν και συμβολική κατάληψη της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Παράλληλα, η περιφέρεια αποφάσισε μετά από σύσκεψη να δημιουργήσει 17 σημεία απολύμανσης.Στο κτίριο της περιφέρειας επικράτησε κλίμα έντασης, με τους κτηνοτρόφους να υποστηρίζουν ότι το εμβόλιο είναι μονόδρομος και ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν είναι επαρκή. «Το εμβόλιο είναι μονόδρομος» υποστηρίζουν κάποιοι κτηνοτρόφοι, που διαφωνούν πλήρως με το ενδεχόμενο«Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο για να σταματήσουμε τις θανατώσεις των ζώων. Οι κτηνοτρόφοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα, αρκεί να σώσουμε τα κοπάδια μας», δήλωσε ένας κτηνοτρόφος.Πάντως, το υπουργείο εκφράζει επιφυλάξεις για τον εμβολιασμό, με τοννα επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητά του. «Τα διαθέσιμα σκευάσματα προέρχονται από τρίτες χώρες, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει εφαρμόσει εμβολιασμό και οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η ανοσία φτάνει μόλις στο 60% των ζώων που εμβολιάζονται. Αν προχωρούσαμε σε μια τόσο αβέβαιη επιλογή, θα θέταμε σε κίνδυνο ακόμη και τις εξαγωγές μας – και κυρίως το πιο σημαντικό προϊόν της κτηνοτροφίας μας, τη φέτα», είπε χαρακτηριστικά.Ο κ.είχε δηλώσει χθες ότι θέλει να αποφευχθεί και το lockdown, καθώς θα προκαλέσει σοβαρές συνέπειες για την ελληνική κτηνοτροφία και τη γεωργία και μάλιστα κατά την περίοδο της συγκομιδής του καλαμποκιού.