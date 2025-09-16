Έκθεση ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση: Αυξήθηκε η ζήτηση για τα μεταπτυχιακά, αλλά μειώθηκαν τα παιδιά στα σχολεία



- Χρηματοδότηση - κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ η Ελλάδα



- Σταθερότητα με χαμηλούς μισθούς για τους εκπαιδευτικούς

Η δημόσια δαπάνη για την εκπαίδευση στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή. Η χώρα δαπανά 6.420 δολάρια ΗΠΑ ανά μαθητή για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολύ κάτω από χώρες που φτάνουν ή ξεπερνούν τα 27.000 δολάρια. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η δαπάνη πέφτει ακόμη χαμηλότερα, στα 4.497 δολάρια ανά φοιτητή, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 15.102.Ως ποσοστό του ΑΕΠ, η συνολική επένδυση στην εκπαίδευση αντιστοιχεί στο 3,9%, έναντι 4,7% στον ΟΟΣΑ. Το 78,3% της χρηματοδότησης προέρχεται από το κράτος, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο 90,1%. Παράλληλα, η δαπάνη για την εκπαίδευση μειώθηκε ως ποσοστό του δημόσιου προϋπολογισμού από 6,2% το 2015 σε 5,9% το 2022.Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στην προσχολική εκπαίδευση: +16,6% στις δαπάνες, λόγω και της αύξησης 11,7% του αριθμού παιδιών που εγγράφηκαν. Ωστόσο, η κατά κεφαλήν δαπάνη αυξήθηκε μόλις κατά 4,4%, πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (24%).

Η Ελλάδα έχει χαμηλή κινητικότητα εκπαιδευτικών: 2,6% συνταξιοδοτούνται και μόλις 0,1% παραιτούνται ετησίως. Αυτό μειώνει τις πιέσεις για νέες προσλήψεις αλλά περιορίζει την ανανέωση του κλάδου.



- Ωράριο, μαθήματα και τάξεις



- Η αναλογία φοιτητών - Καθηγητών στα Πανεπιστήμια

Οι μισθοί των εκπαιδευτικών παραμένουν χαμηλοί: οι δάσκαλοι δημοτικού αμείβονται κατά 31% λιγότερο από άλλους εργαζόμενους με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι -17%. Η αύξηση μισθών την περίοδο 2015-2024 ήταν μόλις 1,4%, έναντι 14,6% στον ΟΟΣΑ.Οι μαθητές στην Ελλάδα έχουν 718 ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας τον χρόνο στο δημοτικό και 791 στο γυμνάσιο, λιγότερες από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (804 και 909 ώρες, αντίστοιχα). Οι διακοπές φτάνουν τις 16,8 εβδομάδες τον χρόνο, από τις μεγαλύτερες στον ΟΟΣΑ.Το 41% του χρόνου στο δημοτικό αφιερώνεται σε γλώσσα και μαθηματικά, ενώ στο γυμνάσιο πέφτει στο 37%, πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (27%). Ο μέσος όρος μαθητών ανά τάξη είναι 16,9, από τους μικρότερους στον ΟΟΣΑ.Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο λόγος φοιτητών προς ακαδημαϊκό προσωπικό είναι υψηλός, ειδικά σε ιδρύματα με ισχυρή ερευνητική κατεύθυνση: 40 φοιτητές ανά μέλος προσωπικού έναντι 36 σε ιδρύματα με λιγότερους διδακτορικούς αποφοίτους.