Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Sponsored Content

Από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, τα βλέμματα του παγκόσμιου αθλητισμού στρέφονται στο Τόκιο, εκεί όπου οι καλύτεροι αθλητές στίβου δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, γράφοντας νέες ιστορίες υπέρβασης και έμπνευσης. Ανάμεσά τους, οι Έλληνες πρωταθλητές που φοράνε τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας και έχουν έναν μεγάλο σύμμαχο: την COSMOTE TELEKOM.Ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και της Εθνικής Ομάδας Στίβου, η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τις επιδόσεις των αθλητών, αλλά και τις αξίες που πρεσβεύουν: την πειθαρχία, την επιμονή, το ομαδικό πνεύμα. Και πέρα από τη συλλογική στήριξη, στέκεται δίπλα σε δύο κορυφαίες μορφές του ελληνικού στίβου: τον χρυσό Ολυμπιονίκη του μήκους, Μίλτο Τεντόγλου, και τον χάλκινο Ολυμπιονίκη του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλή, που μας έκανε ήδη περήφανους στο Τόκιο κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, έπειτα από μια συγκλονιστική εμφάνιση. Ο «ιπτάμενος» Μανόλο ξεπέρασε τα 6μ. και ανέβηκε επάξια στο βάθρο των νικητών, πίσω από τον Σουηδό Αρμάντ Ντουπλάντις.Ο στίβος στην Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να μας χαρίσει στιγμές εθνικής υπερηφάνειας. Κάθε επίδοση των αθλητών μας κουβαλάει μαζί της ένα μήνυμα: με σκληρή δουλειά και πίστη στα όνειρα, όλα είναι δυνατά.Πολύ σημαντική όμως είναι και η στήριξη ώστε να μπορέσουν οι αθλητές να αφοσιωθούν ολοκληρωτικά στην προπόνηση και την εξέλιξή τους. Είναι η έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας και της δουλειάς τους και τους δίνει ενέργεια να συνεχίσουν πιο δυνατά, να κυνηγήσουν ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, και να δώσουν όραμα στις επόμενες γενιές.Λίγο πριν αναχωρήσει για το Τόκιο, ο Τεντόγλου, με το γνώριμο άμεσο ύφος του, τόνισε τη σημασία αυτής της υποστήριξης: «Μίλτος εδώ! Ευχαριστώ πολύ την COSMOTE TELEKOM για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028. Εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, στηρίζοντας έτσι ολόκληρη την Εθνική Ομάδα Στίβου».Αντίστοιχα, ο Καραλής μίλησε με χαμόγελο για τη νέα συνεργασία: «Είναι χαρά μου πλέον που θα ανήκω στην οικογένεια της COSMOTE TELEKOM και που θα με στηρίζει τα επόμενα χρόνια. Ανυπομονώ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, ώστε να κλείσω δυνατά μια ξεχωριστή σεζόν».Η COSMOTE TELEKOM, με πολύχρονη και δυναμική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού, επιλέγει να στηρίξει τα όνειρά τους. Και έτσι, σε κάθε άλμα, σε κάθε σπριντ, σε κάθε νέα προσπάθεια των Ελλήνων αθλητών, βρίσκεται εκεί και μοιράζεται το ίδιο πάθος για υπέρβαση των δυνατοτήτων και επίτευξη των στόχων.Η κα Λιάνα Μόσχου, Διευθύντρια Marketing Communications Strategy Ομίλου ΟΤΕ εύχεται εκ μέρους της COSMOTE TELEKOM καλή επιτυχία στους 19 αθλητές και αθλήτριες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο: « Η δύναμη, η αφοσίωση και το πάθος τους αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους μας. Να είναι υγιείς, να απολαύσουν τον αγώνα τους και να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό».Ο αθλητισμός είναι νίκες και μετάλλια. Αλλά είναι και αγώνας, αφοσίωση, και δύναμη να σηκώνεσαι ξανά και ξανά. Και η COSMOTE TELEKOM είναι δίπλα στους αθλητές για να κρατάει αναμμένη τη φλόγα της ευγενούς άμιλλας, της προσπάθειας και του ευ αγωνίζεσθαι.