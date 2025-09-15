Κυρανάκης: Όταν θα έχουμε νέα τρένα θα εντάξουμε στην 24ωρη λειτουργία και τον ΗΣΑΠ - Το 2026 θα ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη

Για τις κάμερες είπε ότι «κάθε μήνα θα μπαίνουν και περισσότερες. Σε αυτή τη φάση εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος για να "πιάνει" σωστά τις παραβάσεις. Όταν, δε, θα έχουμε ψηφιακή καταγραφή παράβασης, το πρόστιμα θα έρχεται σε πραγματικό χρόνο»