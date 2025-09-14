Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Διακοπές ρεύματος σε 3 δήμους της Αττικής σήμερα (14/9) - Οι περιοχές
Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (14/9) - Δείτε αναλυτικά
Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή (14/9) ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.
Δήμος Αθηναίων
Μονά οδός:ΒΟΥΛΗΣ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΑΡΑΚΗ απο κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΕΠΑΣΤΙΩΤΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΑΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Δήμος Πειραιώς
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Δήμος Καματερού
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΑΓΓΕΛΩΝ – ΛΟΡΚΑ – ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ – ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – Φ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΑΙΣΧΥΛΟΥ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ – ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΠΑΡΝΩΝΟΣ
Κ.ΠΑΛΑΜΑ – ΚΝΩΣΟΥ – ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ – ΤΗΝΟΥ – ΕΜΜ.ΖΑΠΠΑ – ΓΟΥΝΑΡΗ – ΓΑΛΗΝΗΣ – ΟΙΤΥΛΟΥ
