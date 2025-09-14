Διακοπές ρεύματος σε 3 δήμους της Αττικής σήμερα (14/9) - Οι περιοχές

Κλείσιμο

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή (14/9) ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.Δήμος ΑθηναίωνΜονά οδός:ΒΟΥΛΗΣ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμΜονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμΜονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΑΡΑΚΗ απο κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΕΠΑΣΤΙΩΤΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΑΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΔΙΕΞΟΔΟ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμΔήμος ΠειραιώςΜονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμΔήμος ΚαματερούΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΑΓΓΕΛΩΝ – ΛΟΡΚΑ – ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ – ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – Φ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΑΙΣΧΥΛΟΥ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ – ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΠΑΡΝΩΝΟΣΚ.ΠΑΛΑΜΑ – ΚΝΩΣΟΥ – ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ – ΤΗΝΟΥ – ΕΜΜ.ΖΑΠΠΑ – ΓΟΥΝΑΡΗ – ΓΑΛΗΝΗΣ – ΟΙΤΥΛΟΥ