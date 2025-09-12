Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Εξαφάνιση 19χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα - Αγωνία μετά τα μηνύματα που έστειλε σε φίλους του
Τα ίχνη του χάθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση του 19χρονου Κοσμίν Δημήτρη Μαργκούτα Μπαργκάν. Τα ίχνη του 19χρονου χάθηκαν το το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Αττικής.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Λίγη ώρα μετά την εξαφάνισή του ο 19χρονος έστειλε ιδιαίτερα ανησυχητικά μηνύματα σε φίλους του. Λόγω των συνθηκών της εξαφάνισής του, υπάρχει ανάγκη για άμεση κινητοποίηση όλων προκειμένου να εντοπιστεί και να λάβει τη φροντίδα που χρειάζεται.
Για την εξαφάνισή του Κοσμίν Δημήτρη έχει κινητοποιηθεί η Ειδική Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», η Άμεση Δράση, η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών και οι εθελοντικές ομάδες ΟΔΙΚ και ΔΕΛΤΑ. Ο Κοσμίν Δημήτρης (ον.) Μαργκούτα Μπαργκάν (επ.), έχει ύψος 1.78 μ., είναι 62 κιλά, έχει μακριά καστανόξανθα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε παντελόνι και άσπρη μπλούζα.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
