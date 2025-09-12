Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Αναπληρωτής εκπαιδευτικός πήγε στη Τήλο αλλά... είχε διοριστεί στη Λέρο - Δείτε βίντεο
Ο Μιχάλης Πεταβράκης βρέθηκε αντιμέτωπος με μία δυσάρεστη έκπληξη - Αναπληρώτρια δασκάλα με κινητικά προβλήματα περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και την απάνθρωπη απάντηση που της δόθηκε
Ο Μιχάλης Πεταβράκης ξεκίνησε για την Τήλο όπου διορίστηκε αναπληρωτής καθηγητής Φυσικής. Ωστόσο, φτάνοντας στο σχολείο τον περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη αφού είχε διοριστεί αλλού.
Όπως λέει ο ίδιος σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η διευθύντρια τον πλησίασε και του ζήτησε συγγνώμη λέγοντας πως ήταν να διοριστεί στη Λέρο. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός πήρε το πλοίο για τη Λέρο και μετέβη στο νησί σε λίγες ώρες.
«Το ότι όλα γίνονται τελευταία στιγμή το ξέραμε. Το ότι είναι ανοργάνωτα το ξέραμε. Το ότι κανείς δεν νοιάζεται πως θα προλάβουμε να φτάσουμε εκεί που πρέπει το ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι μπορεί για αλλού να ξεκινήσεις, αλλού να φτάσεις, αλλού να είσαι τοποθετημένος», λέει ο κ. Πεταβράκης.
Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης είπε στον ALPHA πως «είναι ένα θέμα παρανόησης. Διότι στην Τήλο δεν υπάρχει τμήμα ένταξης. Λάθη μπορεί να γίνουν, τα λάθη όμως διορθώνονται από τη στιγμή που κλήθηκε ο εκπαιδευτικός στη διεύθυνση εκπαίδευσης, του ανακοινώθηκε και συμφώνησε με την μετακίνησή του. Πιστεύω ότι έχει λήξει το θέμα εδώ».
Η Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου από τη Θεσσαλονίκη είναι αναπληρώτρια δασκάλα και περιμένει να προσληφθεί. Αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και λέει πως ο μεγαλύτερος φόβος της είναι να την στείλουν σε σχολείο χωρίς πρόσβαση για ΑμεΑ: «είναι απάνθρωπο το να καθόμαστε και να ταλαιπωρούμαστε και να ζούμε με την αβεβαιότητα του “σε ποιο σχολείο θα είμαστε;”. Στο Κιλκίς πήγαινα κάθε μέρα με ταξί. Κάθε μέρα πλήρωνα 100 ευρώ ταξί. Συνεπώς ο μισθός μου έφευγε στις εννέα με δέκα μετακινήσεις», λέει στον ALPHA.
Η Αλεξάνδρα επικοινώνησε με το υπουργείο Παιδείας και «αυτό που μου είπαν είναι ότι “εάν δεν μπορείτε να πάτε όπου σας στείλουμε και οι γιατροί θεωρούν ότι είστε ανίκανη παραιτηθείτε”». «Είναι ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό και είπα και θα γίνει έργο, ότι θα πρέπει τα σχολεία να έχουν πρόσβαση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και θα πρέπει να δούμε πως θα το πραγματοποιήσουμε», δήλωσε ο κ. Παπαδομαρκάκης.
