Νεκρός 54χρονος πατέρας τριών παιδιών σε τροχαίο στο Λουτράκι
Τροχαίο δυστύχημα Νεκρός Λουτράκι Μοτοσικλέτα

Νεκρός 54χρονος πατέρας τριών παιδιών σε τροχαίο στο Λουτράκι

Οδηγούσε τη μηχανή του όταν τζιπ παραβίασε STOP και τον παρέσυρε

Νεκρός 54χρονος πατέρας τριών παιδιών σε τροχαίο στο Λουτράκι
Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε στην οδό Δημοσίων Υπαλλήλων, κοντά στον οικισμό Πούσι Μεϊντάνι στο Λουτράκι.

Ο 54χρονος Γιώργος, πατέρας τριών παιδιών, οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του και κατευθυνόταν προς την εργασία του. Τζιπ, που οδηγούσε 25χρονος αλλοδαπός, βγήκε από στενό, παραβιάζοντας το STOP, σύμφωνα με μαρτυρίες, με αποτέλεσμα να παρασύρει τον 54χρονο, σύμφωνα με το loutrakiblog.gr.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μηχανής να πέσει σοβαρά τραυματισμένος στο οδόστρωμα. Αυτόπτης μάρτυρας που άκουσε τον εκκωφαντικό θόρυβο, βγήκε από το σπίτι και αντίκρισε τον τραυματία στο έδαφος.

Γρήγορα έφθασε και το ασθενοφόρο μεταφέροντας τον 54χρονο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή αλλά δυστυχώς κατέληξε

