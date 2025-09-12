Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Νεκρός 54χρονος πατέρας τριών παιδιών σε τροχαίο στο Λουτράκι
Οδηγούσε τη μηχανή του όταν τζιπ παραβίασε STOP και τον παρέσυρε
Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε στην οδό Δημοσίων Υπαλλήλων, κοντά στον οικισμό Πούσι Μεϊντάνι στο Λουτράκι.
Ο 54χρονος Γιώργος, πατέρας τριών παιδιών, οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του και κατευθυνόταν προς την εργασία του. Τζιπ, που οδηγούσε 25χρονος αλλοδαπός, βγήκε από στενό, παραβιάζοντας το STOP, σύμφωνα με μαρτυρίες, με αποτέλεσμα να παρασύρει τον 54χρονο, σύμφωνα με το loutrakiblog.gr.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μηχανής να πέσει σοβαρά τραυματισμένος στο οδόστρωμα. Αυτόπτης μάρτυρας που άκουσε τον εκκωφαντικό θόρυβο, βγήκε από το σπίτι και αντίκρισε τον τραυματία στο έδαφος.
Γρήγορα έφθασε και το ασθενοφόρο μεταφέροντας τον 54χρονο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή αλλά δυστυχώς κατέληξε.
