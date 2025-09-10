Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Ταλαιπωρία για τους οδηγούς σε Κηφισίας και Κηφισό, καλύτερη η εικόνα στην Αττική Οδό - Πού αλλού έχει καθυστερήσεις
Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Ταλαιπωρία για τους οδηγούς σε Κηφισίας και Κηφισό, καλύτερη η εικόνα στην Αττική Οδό - Πού αλλού έχει καθυστερήσεις
Πού παρατηρούνται προβλήματα το πρωί της Τετάρτης
Κίνηση παρατηρείται σε πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής το πρωί της Τετάρτης.
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και αυτό το πρωινό με τα περισσότερα προβλήματα να παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισίας, στον Σκαραμαγκά και στον Κηφισό ενώ καλύτερη είναι η εικόνα της κίνησης στην Αττική Οδό.
H εικόνα της κίνησης λίγο πριν τις 10 το πρωί:
Υπενθυμίζεται ότι, για δεύτερη ημέρα θα μείνει η πρωτεύουσα χωρίς ταξί και ήδη η κίνηση στους δρόμους μοιάζει εφιαλτική για όσους κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.
Στο «κόκκινο» με το καλημέρα σας βρίσκεται η κίνηση κυρίως στον Κηφισό, τη λεωφόρο Αθηνών αλλά κεντρικές λεωφόρους της όπως Κηφισίας και Μεσογείων δοκιμάζοντας τα νεύρα των οδηγών.
Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισού, οι οδηγοί κινούνται με σχετικά χαμηλές ταχύτητες καθώς παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και τη Δράκοντος και στα δυο ρεύματα.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού αλλά και στο ύψος της Συγγρού κυρίως στην περιοχή γύρω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός στο ύψος της λεωφόρου Αμαλίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
