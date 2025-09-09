Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Την ερχόμενη εβδομάδα η διαδικασία επικύρωσής της ως πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Κατατέθηκε ψήφισμα από τον γερουσιαστή Τζον Θουν στην αμερικανική Γερουσία, για να ξεμπλοκάρει η διαδικασία επικύρωσης
Tην επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου στην Γερουσία των ΗΠΑ, η διαδικασία επικύρωσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στη θέση της πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θουν, κατέθεσε σχετικό ψήφισμα κάνοντας ουσιαστικά τα πρώτα διαδικαστικά βήματα για να παρακάμψει τις καθυστερήσεις των Δημοκρατικών στις επικυρώσεις των υποψηφίων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Οι Ρεπουμπλικανοί σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν τη λεγόμενη «πυρηνική επιλογή», ώστε να αλλάξουν μονομερώς τους κανόνες της Γερουσίας και να επιτρέψουν την συνολική επικύρωση αξιωματούχων, οι διορισμοί των οποίων εκκρεμούν για μήνες.
Όπως είναι γνωστό, την Πέμπτη θα γίνει ψηφοφορία, όπου για την έγκριση απαιτούνται 60 ψήφοι, στόχος που δεν αναμένεται να επιτευχθεί και οι Ρεπουμπλικανοί θα εγείρουν ένσταση για να παρακάμψουν την απόφαση. Ο κανόνας της «πυρηνικής επιλογής» δίνει τη δυνατότητα στην πλειοψηφία να παρακάμψει την απαίτηση της ψηφοφορίας με τα 2/3 της πλειοψηφίας. Στη δεύτερη ψηφοφορία που θα γίνει, επί της ενστάσεως, θα απαιτούνται 51 ψήφοι, τις οποίες διαθέτουν οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία.
