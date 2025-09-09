Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Πρόληψη, προετοιμασία, αλληλεγγύη, οι απαραίτητοι όροι για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Ενισχυμένη χρηματοδότηση στα πλαίσια του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ και ενίσχυση του μηχανισμού rescEU.Ταχύτερη πρόσβαση στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μετά από πυρκαγιές και πλημμύρες.Δημιουργία Ευρωπαϊκής πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.Συντονισμένες δράσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πόλεων και την ενίσχυση των πληγεισών περιοχώνΠρόληψη - προετοιμασία - αλληλεγγύη: είναι απαραίτητοι όροι για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.Ευχαριστώ».