Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Πρόληψη, προετοιμασία, αλληλεγγύη, οι απαραίτητοι όροι για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης
Την ανάγκη συντονισμένης δράσης με έμφαση στο τρίπτυχο «πρόληψη - προετοιμασία - αλληλεγγύη» για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, σε παρέμβασή του στη διάρκεια της συζήτησης για τις πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.
Ζήτησε, επίσης, ενισχυμένη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, ενίσχυση του μηχανισμού rescEU και ταχύτερη πρόσβαση στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ έπειτα από πυρκαγιές και πλημμύρες.
Ο κ. Τσιόδρας υπογράμμισε ότι «η κλιματική κρίση είναι εδώ και η πατρίδα μου», όπως είπε, «η Ελλάδα, και οι μεσογειακές χώρες βιώνουμε αυτά τα φαινόμενα με αυξανόμενη ένταση και κόστος», τονίζοντας, παράλληλα, ότι οι πλημμύρες και η ξηρασία, δυστυχώς, δεν αποτελούν απειλές του μέλλοντος, αλλά τη νέα μας πραγματικότητα.
Καταλήγοντας, υπογράμμισε τα απαραίτητα συστατικά για την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ένωσης Ετοιμότητας, όπως είναι ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι συντονισμένες δράσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πόλεων και την ενίσχυση των πληγεισών περιοχών και η υλοποίηση μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.
Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:
«Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε,
Οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ξηρασία δυστυχώς είναι η νέα μας πραγματικότητα.
Δεν είναι πια απειλές του μέλλοντος.
Η κλιματική κρίση είναι εδώ και η πατρίδα μου, η Ελλάδα, και οι Μεσογειακές χώρες βιώνουμε αυτά τα φαινόμενα με αυξανόμενη ένταση και κόστος.
Για αυτό τον λόγο, οφείλουμε να δώσουμε ακόμη περισσότερη έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη προειδοποίηση.
Χρειαζόμαστε μια πραγματική Ένωση Ετοιμότητας με:
Συντονισμό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
