Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Υπό έλεγχο η φωτιά στη ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα - Είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για επικίνδυνους καπνούς στην περιοχή
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση και στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2025
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 9, 2025
🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. #Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας
‼️ Επικίνδυνοι καπνοί
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki…
