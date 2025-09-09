Hellenic Train: 24ωρη απεργία των μηχανοδηγών την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου
Hellenic Train: 24ωρη απεργία των μηχανοδηγών την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Οι μηχανοδηγοί αντιδρούν στις απολύσεις τριών συναδέλφων τους

Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι μηχανοδηγοί αντιδρώντας, όπως υποστηρίζουν, στις πρόσφατες απολύσεις 3 μηχανοδηγών από τη Hellenic Train.

Σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ) αναφέρει:

«Το Σωματείο μας πραγματοποιεί 24 ωρη απεργία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ενάντια στις πρόσφατες απολύσεις στην Hellenic Train, μέλος του Ομίλου Ferrovie Dello Stato.

Η Εταιρεία απέλυσε χωρίς καμία προειδοποίηση μέσα στον Αύγουστο 3 έμπειρους μηχανοδηγούς που άνηκαν σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, (αντιμετώπιζαν -μετά από 42 και πλέον χρόνια δουλειάς- προβλήματα υγείας).

Στην πρόσφατη συνάντηση του Σωματείου μας οι εκπρόσωποι της Hellenic Train δήλωσαν πως η Εταιρεία στα πλαίσια της «αναδιοργάνωσης της» επιλέγει να απολύει όσους βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση (για να έχουν λιγότερες συνέπειες ανέφεραν- ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο) και όσους έχουν προβλήματα υγείας!

Την ίδια ώρα που απολύει εργαζόμενους, η Hellenic Train Εταιρεία που επιδοτείται με 50 και πλέον εκατομμύρια Ευρώ τον χρόνο από το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την προσφιλή της τακτική, αναγκάζει σε υπερεργασία (εργασία σε ημέρες ανάπαυσης) τους μηχανοδηγούς, ενώ δεν έχει χορηγήσει τις κανονικές άδειες του 2024 σε μέρος του προσωπικού!

Για την ημέρα της απεργίας το Σωματείο μας έχει διαθέσει το προβλεπόμενο από τον Νόμο προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών».

Τέλος καλεί την Διοίκηση της Hellenic Train να πάρει πίσω ολες τις απολύσεις εργαζομένων και δηλώνει «ο αγώνας μας ενάντια σε αυτές θα είναι διαρκής».
