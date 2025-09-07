Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στον Κηφισό - Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Πειραιά
Το αυτοκίνητο βρισκόταν στην είσοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών
Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στην είσοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε όχημα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με αποτέλεσμα γρήγορα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και να σχηματιστούν ουρές.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς και την απομάκρυνση του οχήματος, ενώ η Τροχαία βρίσκεται σε επιφυλακή ρυθμίζοντας την κυκλοφορία.
