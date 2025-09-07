Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στον Κηφισό - Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Πειραιά

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στην είσοδο τηςαπό τη, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε όχημα.Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, με αποτέλεσμα γρήγορα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και να σχηματιστούν ουρές.Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς και την απομάκρυνση του οχήματος, ενώ η Τροχαία βρίσκεται σε επιφυλακή ρυθμίζοντας την κυκλοφορία.