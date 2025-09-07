Χατζηδάκης: Η αύξηση των εισοδημάτων έρχεται με σοβαρές πολιτικές και όχι από θαυματοποιούς με λεφτόδεντρα

-Για τηστα νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους στο βόρειο και νότιο Αιγαίο: Έως τώρα ο μειωμένος συντελεστής ίσχυε σε πέντε νησιά όπου υπήρχαν δομές για μετανάστες. Τώρα επεκτείνεται στα ακριτικά και τη Σαμοθράκη. Ήταν ένα πάγιο και εύλογο αίτημα.-Για τις: Επιδιώκουμε να μην είναι η τρίτη Λυκείου μια χρονιά άγχους και ατελείωτων φροντιστηρίων, αλλά να κανονικοποιηθεί και να εξαρτάται η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο από την συνολικότερη επίδοση στο λύκειο. Οι αλλαγές δεν θα γίνουν ξαφνικά. Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος τετραετίας, αφού προηγηθεί διάλογος με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν πρέπει να γίνουν με όρους κλασικής, πολιτικάντικης αντιπαράθεσης, αλλά να συζητήσουμε πως θα μειώσουμε το άγχος στα παιδιά.«Οι παρεμβάσεις αυτές», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «δεν είναι αποτέλεσμα γενναιοδωρίας αλλά μίας σοβαρής πολιτικής που ασκείται τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι η Ελλάδα σήμερα δανείζεται με πιο ευνοϊκούς όρους σε σχέση με τη Γαλλία και την Ιταλία είναι ενδεικτικό της προόδου που έχει γίνει. Την πρόοδο αυτή θέλουμε να την διαφυλάξουμε, γι' αυτό και μετράμε τις δυνατότητες και πάμε μέχρι εκεί που αντέχουμε. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε καθεστώς επιτήρησης στο όνομα του όποιου λαϊκισμού ή εκλογικής σκοπιμότητας».