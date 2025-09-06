Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στη Μάνη - Στη μάχη 4 εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πυρκαγιά Μάνη

Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στη Μάνη - Στη μάχη 4 εναέρια μέσα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή

Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στη Μάνη - Στη μάχη 4 εναέρια μέσα
Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αρχοντικό του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

