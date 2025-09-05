Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Κολωνό
ΕΛΛΑΔΑ
Χειροβομβίδα Κολωνός Αστυνομία

Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Κολωνό

Επί τόπου κλιμάκιο των ΤΕΕΜ - Ανοιξαν οι δρόμοι λίγο πριν τις 23.30

Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Κολωνό
Κινητοποίηση στην αστυνομία προκάλεσε ο εντοπισμός μια χειροβομβίδας δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η χειροβομβίδα εντοπίστηκε από έναν 49χρονο ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο των ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) ενώ η Αστυνομία  προχώρησε σε αποκλεισμό τμημάτων του οδικού δικτύου στην περιοχή του Κολωνού.

Για τις ανάγκες της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στη συμβολή των οδών Σερρών και Ναυπλίου.

Στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με την οδό Πύλου.

Στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Σερρών.

Λίγα λεπτά πριν τις 23.30 η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ οκληρώθηκε και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.

Ειδήσεις σήμερα:

Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους

Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας

Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης