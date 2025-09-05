Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Κολωνό
Επί τόπου κλιμάκιο των ΤΕΕΜ - Ανοιξαν οι δρόμοι λίγο πριν τις 23.30
Κινητοποίηση στην αστυνομία προκάλεσε ο εντοπισμός μια χειροβομβίδας δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Κολωνό.
Σύμφωνα με πληροφορίες η χειροβομβίδα εντοπίστηκε από έναν 49χρονο ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο των ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό τμημάτων του οδικού δικτύου στην περιοχή του Κολωνού.
Για τις ανάγκες της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:
Στη συμβολή των οδών Σερρών και Ναυπλίου.
Στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με την οδό Πύλου.
Στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Σερρών.
Λίγα λεπτά πριν τις 23.30 η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ οκληρώθηκε και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.
