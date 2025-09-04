ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν από σήμερα τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση της Καλαμαριάς
ΕΛΛΑΔΑ
Καλαμαριά Νίκος Ταχιάος Μετρό Θεσσαλονίκης

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν από σήμερα τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση της Καλαμαριάς

Ο Νίκος Ταχιάος τόνισε πως μέχρι το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση στο σύνολο της γραμμής

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν από σήμερα τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση της Καλαμαριάς
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ξεκινούν από το μεσημέρι τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση της Καλαμαριάς του μετρό Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.

Ο Νίκος Ταχιάος τόνισε πως μέχρι το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση στο σύνολο της γραμμής προς την Καλαμαριά και στη συνέχεια θα μπει τρένο στη γραμμή για να ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές μετακινήσεις του μετρό Θεσσαλονίκης.

«Θα μπει το τρένο στη γραμμή για να αρχίσουμε κάποιες δοκιμαστικές μετακινήσεις με πολύ χαμηλή ταχύτητα σε πρώτη φάση, όπως είχε γίνει και στη βασική γραμμή. Πρώτα θα δοκιμαστεί η γραμμή σε εκείνο το μήκος της και στη συνέχεια θα χρειαστεί να γίνει η ενσωμάτωση της γραμμής της Καλαμαριάς στη βασική γραμμή, η οποία απαιτεί να διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για ένα διάστημα», ανέφερε ο κ. Ταχιάος.

«Έχουμε συνεννοηθεί με τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, ότι στο διάστημα αυτό θα δούμε και το ζήτημα των δημοσίων συγκοινωνιών ώστε να αναπληρώσουν τις χαμένες μετακινήσεις λόγω τη διακοπής του μετρό», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων - Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα

Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό

Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν αν και έχω ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.

Το "Fantasy Game της EuroLeague", presented by bwin

Η bwin παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν, καθώς γίνεται «ένα» με το EuroLeague Fantasy! Το fantasy challenge της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης ξεκινά κι εσύ ζεις τη μαγεία της EuroLeague όπως ποτέ άλλοτε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης