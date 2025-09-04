Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:
1. Την εφημερίδα
2. Το Car, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου
Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου,
…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
• Cover Story
FERRARI F80
Η διάδοχος των Enzo και LaFerrari διχάζει με την εμφάνιση και τον V6 υβριδικό κινητήρα, όμως αποδεικνύει πως έχει την τόλμη και την ψυχή μιας πραγματικής Ferrari για να σηκώσει τη βαριά κληρονομιά.
• PEUGEOT GTI LEGENDS
Το νέο ηλεκτρικό Peugeot E-208 GTI και οι θρυλικοί θερμικοί πρόγονοί του που κατέκτησαν τις καρδιές των petrolheads.
• AUDI S5 AVANT
Η αυθεντία της Audi στα γρήγορα και χρηστικά station wagon επιβεβαιώνεται από το πολυδιάστατο πακέτο ικανοτήτων και επιδόσεων του νέου S5.
• BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED
Η πιο δυναμική και σπορ έκφραση της Bentley ανανεώνεται και υποδέχεται τον εξηλεκτρισμό.
• BMW iX3
Οδηγούμε το πρωτότυπο εξέλιξης του μοντέλου που ξεκινά ένα νέο επαναστατικό κεφάλαιο στην πορεία της BMW στην ηλεκτροκίνηση.
• GEELY EX5
2. Το Car, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου
Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου,
…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,
… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,
… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,
… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,
… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.
Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…
Γιατί το CAR μπορεί!
Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
• Cover Story
FERRARI F80
Η διάδοχος των Enzo και LaFerrari διχάζει με την εμφάνιση και τον V6 υβριδικό κινητήρα, όμως αποδεικνύει πως έχει την τόλμη και την ψυχή μιας πραγματικής Ferrari για να σηκώσει τη βαριά κληρονομιά.
• PEUGEOT GTI LEGENDS
Το νέο ηλεκτρικό Peugeot E-208 GTI και οι θρυλικοί θερμικοί πρόγονοί του που κατέκτησαν τις καρδιές των petrolheads.
• AUDI S5 AVANT
Η αυθεντία της Audi στα γρήγορα και χρηστικά station wagon επιβεβαιώνεται από το πολυδιάστατο πακέτο ικανοτήτων και επιδόσεων του νέου S5.
• BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED
Η πιο δυναμική και σπορ έκφραση της Bentley ανανεώνεται και υποδέχεται τον εξηλεκτρισμό.
• BMW iX3
Οδηγούμε το πρωτότυπο εξέλιξης του μοντέλου που ξεκινά ένα νέο επαναστατικό κεφάλαιο στην πορεία της BMW στην ηλεκτροκίνηση.
• GEELY EX5
Η Geely συστήνεται με ένα ηλεκτρικό C-SUV που δίνει νέα διάσταση στην έννοια της πολυτέλειας και της ευεξίας στο αυτοκίνητο.
• FORD PUMA GEN-E
Η Ford μεταφέρει το εμπορικό χάρισμα του πιο δημοφιλούς της μοντέλου στον ηλεκτρικό κόσμο.
• NISSAN QASHQAI 1.3 DiG-T HYBRID X-TRONIC vs RENAULT SYMBIOZ E-TECH FULL HYBRID 145
Δύο mainstream μεσαία SUV με οικογενειακό ταλέντο και υβριδικό υπόβαθρο μονομαχούν για την πρωτοκαθεδρία στην κατηγορία.
Ακόμα οδηγούμε:
FORD RANGER PHEV
VW CALIFORNIA eHYBRID 4MOTION
CUPRA BORN VZ
BYD ATTO 2 vs FIAT 600e
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
3. Tο εξαιρετικό μυθιστόρημα μυστηρίου του Ράγκναρ Γιόνασον «Η Ομίχλη»
Τι είδους άνθρωπος θα ήταν εκείνος που δεν θα άνοιγε την πόρτα του σε έναν ξένο που ζητά απεγνωσμένα καταφύγιο, στην παγωμένη ερημιά, μέσα στη νύχτα; Κάποτε όμως η αλληλεγγύη και η φιλοξενία μπορεί να μετατραπούν σε μια θανάσιμη παγίδα.
Η «Ομίχλη» θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί την επιτομή του σκανδιναβικού νουάρ: Πυκνά υφασμένη και εντελώς απρόβλεπτη πλοκή, χαρακτήρες ψυχροί, αινιγματικοί αλλά και αδυσώπητοι, ατμόσφαιρα παγερή και σκοτεινή. Με αυτά τα υλικά ο δεξιοτέχνης του είδους, ο Ισλανδός Ράγκναρ Γιόνασον δημιουργεί ίσως το καλύτερό του βιβλίο.
Τοποθετεί την αγαπημένη του ηρωίδα, την επιθεωρήτρια Χούλγκα από τη διεύθυνση Ανθρωποκτονιών της αστυνομίας του Ρέικιαβικ, στην αρχή της σταδιοδρομίας της. Και, επίσης, σε μια εποχή που η ίδια η Χούλγκα προσπαθεί να συνέλθει από μια οικογενειακή τραγωδία. Ωστόσο, το καθήκον την καλεί σε ένα απομονωμένο σημείο της Ισλανδίας, σε μια μοναχική φάρμα, όπου ζούσε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Εκεί βρέθηκαν τα άψυχα σώματα δύο ατόμων, τα οποία έχασαν τη ζωή τους υπο αδιευκρίνιστες -και μάλλον μυστηριώδεις συνθήκες.
Η επιθεωρήτρια πασχίζει να ανασυνθέσει την ακολουθία των γεγονότων, ξεκινώντας από ένα παράδοξο συμβάν: Μερικές ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και ενώ μια σφοδρή χιονοθύελλα σάρωνε ολόκληρη την Ισλανδία, οι ηλικιωμένοι αγρότες Έρλα και Έιναρ άκουσαν ξαφνικά επίμονα χτυπήματα στην πόρτα τους. Ένας άγνωστος άντρας έλεγε ότι είχε χαθεί, λόγω της κακοκαιρίας και χρειαζόταν καταφύγιο για τη νύχτα. Η Έρλα διστάζει, αλλά εν τέλει υποκύπτει στην προθυμία του συζύγου της να βοηθήσουν τον ξένο, κάτι που θα αποδειχθεί μοιραίο λάθος. Μόλις το ηλεκτρικό ρεύμα κόβεται και τα πάντα βυθίζονται στο σκοτάδι, αρχίζει η πραγματική ιστορία τρόμου. Ο εφιάλτης κάθε ανθρώπου που πιστεύει πως κάτι τόσο φρικτό συμβαίνει μόνο στα μυθιστορήματα.
4. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Μαρουσώ Τζανετή
«Είμαι μια Χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο»
Η διεθνής επιτυχία στο μόντελινγκ που την εκτοξεύει στα ουράνια & οι σπουδές που την κρατούν στη γη
Τέρι Μπερνς
Ο σκοτεινός εαυτός του Ντέιβιντ Μπόουι
Ο ετεροθαλής αδερφός-μέντορας ήταν ταυτόχρονα και ο εφιάλτης που δεν έπαψε να στοιχειώνει τον σούπερ σταρ
82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας
Γόνδολες, σταρ & πλακάτ
Παρά την πολιτική χροιά, η Κιμ Νόβακ έφερε στη Μόστρα μια στάλα από την παλιά λάμψη του Χόλιγουντ, τότε που οι σταρ ήταν «μεγαλύτεροι από τη ζωή» και όχι τα πρόσωπα ενός insta story
Νικόλας Γιαννακόπουλος
Ο Ελληνας insider στις γκαλερί της Νέας Υόρκης
O νεαρός συνεργάτης της περίφημης Jack Shainman Gallery είναι το επόμενο big thing στον κόσμο της τέχνης
Ακόμα:
Νταβίντ Γκουτιέρεζ
Ο μάγος του φλαμένκο στην Αθήνα
Ντοβίμα
Το πρώτο supermodel όλων των εποχών
Μόδα & Ομορφιά
Πουκάμισα και σακάκια για έξτρα στυλ & αντιγηραντικές θεραπείες
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:
1. Την εφημερίδα
2. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Μαρουσώ Τζανετή
«Είμαι μια Χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο»
Η διεθνής επιτυχία στο μόντελινγκ που την εκτοξεύει στα ουράνια & οι σπουδές που την κρατούν στη γη
Τέρι Μπερνς
Ο σκοτεινός εαυτός του Ντέιβιντ Μπόουι
Ο ετεροθαλής αδερφός-μέντορας ήταν ταυτόχρονα και ο εφιάλτης που δεν έπαψε να στοιχειώνει τον σούπερ σταρ
82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας
Γόνδολες, σταρ & πλακάτ
Παρά την πολιτική χροιά, η Κιμ Νόβακ έφερε στη Μόστρα μια στάλα από την παλιά λάμψη του Χόλιγουντ, τότε που οι σταρ ήταν «μεγαλύτεροι από τη ζωή» και όχι τα πρόσωπα ενός insta story
Νικόλας Γιαννακόπουλος
Ο Ελληνας insider στις γκαλερί της Νέας Υόρκης
O νεαρός συνεργάτης της περίφημης Jack Shainman Gallery είναι το επόμενο big thing στον κόσμο της τέχνης
Ακόμα:
Νταβίντ Γκουτιέρεζ
Ο μάγος του φλαμένκο στην Αθήνα
Ντοβίμα
Το πρώτο supermodel όλων των εποχών
Μόδα & Ομορφιά
Πουκάμισα και σακάκια για έξτρα στυλ & αντιγηραντικές θεραπείες
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku
Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.
• FORD PUMA GEN-E
Η Ford μεταφέρει το εμπορικό χάρισμα του πιο δημοφιλούς της μοντέλου στον ηλεκτρικό κόσμο.
• NISSAN QASHQAI 1.3 DiG-T HYBRID X-TRONIC vs RENAULT SYMBIOZ E-TECH FULL HYBRID 145
Δύο mainstream μεσαία SUV με οικογενειακό ταλέντο και υβριδικό υπόβαθρο μονομαχούν για την πρωτοκαθεδρία στην κατηγορία.
Ακόμα οδηγούμε:
FORD RANGER PHEV
VW CALIFORNIA eHYBRID 4MOTION
CUPRA BORN VZ
BYD ATTO 2 vs FIAT 600e
CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!
3. Tο εξαιρετικό μυθιστόρημα μυστηρίου του Ράγκναρ Γιόνασον «Η Ομίχλη»
Τι είδους άνθρωπος θα ήταν εκείνος που δεν θα άνοιγε την πόρτα του σε έναν ξένο που ζητά απεγνωσμένα καταφύγιο, στην παγωμένη ερημιά, μέσα στη νύχτα; Κάποτε όμως η αλληλεγγύη και η φιλοξενία μπορεί να μετατραπούν σε μια θανάσιμη παγίδα.
Η «Ομίχλη» θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί την επιτομή του σκανδιναβικού νουάρ: Πυκνά υφασμένη και εντελώς απρόβλεπτη πλοκή, χαρακτήρες ψυχροί, αινιγματικοί αλλά και αδυσώπητοι, ατμόσφαιρα παγερή και σκοτεινή. Με αυτά τα υλικά ο δεξιοτέχνης του είδους, ο Ισλανδός Ράγκναρ Γιόνασον δημιουργεί ίσως το καλύτερό του βιβλίο.
Τοποθετεί την αγαπημένη του ηρωίδα, την επιθεωρήτρια Χούλγκα από τη διεύθυνση Ανθρωποκτονιών της αστυνομίας του Ρέικιαβικ, στην αρχή της σταδιοδρομίας της. Και, επίσης, σε μια εποχή που η ίδια η Χούλγκα προσπαθεί να συνέλθει από μια οικογενειακή τραγωδία. Ωστόσο, το καθήκον την καλεί σε ένα απομονωμένο σημείο της Ισλανδίας, σε μια μοναχική φάρμα, όπου ζούσε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Εκεί βρέθηκαν τα άψυχα σώματα δύο ατόμων, τα οποία έχασαν τη ζωή τους υπο αδιευκρίνιστες -και μάλλον μυστηριώδεις συνθήκες.
Η επιθεωρήτρια πασχίζει να ανασυνθέσει την ακολουθία των γεγονότων, ξεκινώντας από ένα παράδοξο συμβάν: Μερικές ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και ενώ μια σφοδρή χιονοθύελλα σάρωνε ολόκληρη την Ισλανδία, οι ηλικιωμένοι αγρότες Έρλα και Έιναρ άκουσαν ξαφνικά επίμονα χτυπήματα στην πόρτα τους. Ένας άγνωστος άντρας έλεγε ότι είχε χαθεί, λόγω της κακοκαιρίας και χρειαζόταν καταφύγιο για τη νύχτα. Η Έρλα διστάζει, αλλά εν τέλει υποκύπτει στην προθυμία του συζύγου της να βοηθήσουν τον ξένο, κάτι που θα αποδειχθεί μοιραίο λάθος. Μόλις το ηλεκτρικό ρεύμα κόβεται και τα πάντα βυθίζονται στο σκοτάδι, αρχίζει η πραγματική ιστορία τρόμου. Ο εφιάλτης κάθε ανθρώπου που πιστεύει πως κάτι τόσο φρικτό συμβαίνει μόνο στα μυθιστορήματα.
4. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Μαρουσώ Τζανετή
«Είμαι μια Χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο»
Η διεθνής επιτυχία στο μόντελινγκ που την εκτοξεύει στα ουράνια & οι σπουδές που την κρατούν στη γη
Τέρι Μπερνς
Ο σκοτεινός εαυτός του Ντέιβιντ Μπόουι
Ο ετεροθαλής αδερφός-μέντορας ήταν ταυτόχρονα και ο εφιάλτης που δεν έπαψε να στοιχειώνει τον σούπερ σταρ
82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας
Γόνδολες, σταρ & πλακάτ
Παρά την πολιτική χροιά, η Κιμ Νόβακ έφερε στη Μόστρα μια στάλα από την παλιά λάμψη του Χόλιγουντ, τότε που οι σταρ ήταν «μεγαλύτεροι από τη ζωή» και όχι τα πρόσωπα ενός insta story
Νικόλας Γιαννακόπουλος
Ο Ελληνας insider στις γκαλερί της Νέας Υόρκης
O νεαρός συνεργάτης της περίφημης Jack Shainman Gallery είναι το επόμενο big thing στον κόσμο της τέχνης
Ακόμα:
Νταβίντ Γκουτιέρεζ
Ο μάγος του φλαμένκο στην Αθήνα
Ντοβίμα
Το πρώτο supermodel όλων των εποχών
Μόδα & Ομορφιά
Πουκάμισα και σακάκια για έξτρα στυλ & αντιγηραντικές θεραπείες
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:
1. Την εφημερίδα
2. To GALA, το διεθνές lifestyle περιοδικό
και με την έκδοση των 2,00€
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Μαρουσώ Τζανετή
«Είμαι μια Χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο»
Η διεθνής επιτυχία στο μόντελινγκ που την εκτοξεύει στα ουράνια & οι σπουδές που την κρατούν στη γη
Τέρι Μπερνς
Ο σκοτεινός εαυτός του Ντέιβιντ Μπόουι
Ο ετεροθαλής αδερφός-μέντορας ήταν ταυτόχρονα και ο εφιάλτης που δεν έπαψε να στοιχειώνει τον σούπερ σταρ
82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας
Γόνδολες, σταρ & πλακάτ
Παρά την πολιτική χροιά, η Κιμ Νόβακ έφερε στη Μόστρα μια στάλα από την παλιά λάμψη του Χόλιγουντ, τότε που οι σταρ ήταν «μεγαλύτεροι από τη ζωή» και όχι τα πρόσωπα ενός insta story
Νικόλας Γιαννακόπουλος
Ο Ελληνας insider στις γκαλερί της Νέας Υόρκης
O νεαρός συνεργάτης της περίφημης Jack Shainman Gallery είναι το επόμενο big thing στον κόσμο της τέχνης
Ακόμα:
Νταβίντ Γκουτιέρεζ
Ο μάγος του φλαμένκο στην Αθήνα
Ντοβίμα
Το πρώτο supermodel όλων των εποχών
Μόδα & Ομορφιά
Πουκάμισα και σακάκια για έξτρα στυλ & αντιγηραντικές θεραπείες
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku
Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα