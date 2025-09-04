Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου,Η διάδοχος των Enzo και LaFerrari διχάζει με την εμφάνιση και τον V6 υβριδικό κινητήρα, όμως αποδεικνύει πως έχει την τόλμη και την ψυχή μιας πραγματικής Ferrari για να σηκώσει τη βαριά κληρονομιά.Το νέο ηλεκτρικό Peugeot E-208 GTI και οι θρυλικοί θερμικοί πρόγονοί του που κατέκτησαν τις καρδιές των petrolheads.Η αυθεντία της Audi στα γρήγορα και χρηστικά station wagon επιβεβαιώνεται από το πολυδιάστατο πακέτο ικανοτήτων και επιδόσεων του νέου S5.Η πιο δυναμική και σπορ έκφραση της Bentley ανανεώνεται και υποδέχεται τον εξηλεκτρισμό.Οδηγούμε το πρωτότυπο εξέλιξης του μοντέλου που ξεκινά ένα νέο επαναστατικό κεφάλαιο στην πορεία της BMW στην ηλεκτροκίνηση.

«Είμαι μια Χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο»

Η διεθνής επιτυχία στο μόντελινγκ που την εκτοξεύει στα ουράνια & οι σπουδές που την κρατούν στη γη

Ο σκοτεινός εαυτός του Ντέιβιντ Μπόουι

Ο ετεροθαλής αδερφός-μέντορας ήταν ταυτόχρονα και ο εφιάλτης που δεν έπαψε να στοιχειώνει τον σούπερ σταρ

Γόνδολες, σταρ & πλακάτ

Παρά την πολιτική χροιά, η Κιμ Νόβακ έφερε στη Μόστρα μια στάλα από την παλιά λάμψη του Χόλιγουντ, τότε που οι σταρ ήταν «μεγαλύτεροι από τη ζωή» και όχι τα πρόσωπα ενός insta story

Ο Ελληνας insider στις γκαλερί της Νέας Υόρκης

O νεαρός συνεργάτης της περίφημης Jack Shainman Gallery είναι το επόμενο big thing στον κόσμο της τέχνης

Ο μάγος του φλαμένκο στην Αθήνα

Το πρώτο supermodel όλων των εποχών

Πουκάμισα και σακάκια για έξτρα στυλ & αντιγηραντικές θεραπείες

είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή

και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Τι είδους άνθρωπος θα ήταν εκείνος που δεν θα άνοιγε την πόρτα του σε έναν ξένο που ζητά απεγνωσμένα καταφύγιο, στην παγωμένη ερημιά, μέσα στη νύχτα; Κάποτε όμως η αλληλεγγύη και η φιλοξενία μπορεί να μετατραπούν σε μια θανάσιμη παγίδα.Η «Ομίχλη» θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί την επιτομή του σκανδιναβικού νουάρ: Πυκνά υφασμένη και εντελώς απρόβλεπτη πλοκή, χαρακτήρες ψυχροί, αινιγματικοί αλλά και αδυσώπητοι, ατμόσφαιρα παγερή και σκοτεινή. Με αυτά τα υλικά ο δεξιοτέχνης του είδους, ο Ισλανδός Ράγκναρ Γιόνασον δημιουργεί ίσως το καλύτερό του βιβλίο.Τοποθετεί την αγαπημένη του ηρωίδα, την επιθεωρήτρια Χούλγκα από τη διεύθυνση Ανθρωποκτονιών της αστυνομίας του Ρέικιαβικ, στην αρχή της σταδιοδρομίας της. Και, επίσης, σε μια εποχή που η ίδια η Χούλγκα προσπαθεί να συνέλθει από μια οικογενειακή τραγωδία. Ωστόσο, το καθήκον την καλεί σε ένα απομονωμένο σημείο της Ισλανδίας, σε μια μοναχική φάρμα, όπου ζούσε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Εκεί βρέθηκαν τα άψυχα σώματα δύο ατόμων, τα οποία έχασαν τη ζωή τους υπο αδιευκρίνιστες -και μάλλον μυστηριώδεις συνθήκες.Η επιθεωρήτρια πασχίζει να ανασυνθέσει την ακολουθία των γεγονότων, ξεκινώντας από ένα παράδοξο συμβάν: Μερικές ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και ενώ μια σφοδρή χιονοθύελλα σάρωνε ολόκληρη την Ισλανδία, οι ηλικιωμένοι αγρότες Έρλα και Έιναρ άκουσαν ξαφνικά επίμονα χτυπήματα στην πόρτα τους. Ένας άγνωστος άντρας έλεγε ότι είχε χαθεί, λόγω της κακοκαιρίας και χρειαζόταν καταφύγιο για τη νύχτα. Η Έρλα διστάζει, αλλά εν τέλει υποκύπτει στην προθυμία του συζύγου της να βοηθήσουν τον ξένο, κάτι που θα αποδειχθεί μοιραίο λάθος. Μόλις το ηλεκτρικό ρεύμα κόβεται και τα πάντα βυθίζονται στο σκοτάδι, αρχίζει η πραγματική ιστορία τρόμου. Ο εφιάλτης κάθε ανθρώπου που πιστεύει πως κάτι τόσο φρικτό συμβαίνει μόνο στα μυθιστορήματα.