Τροχαίο στη Χαλκίδα: Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό
Τροχαίο στη Χαλκίδα: Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό
Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Νεάπολης
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/9) στη Χαλκίδα που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.
Σύμφωνα με το evima.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στη Νεάπολη όταν μηχανή παρέσυρε πεζό, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
O πεζός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.
