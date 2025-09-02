Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό θρίλερ του Ράγκναρ Γιόνασον «Η Ομίχλη»

Η «Ομίχλη» θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί την επιτομή του σκανδιναβικού νουάρ: Πυκνά υφασμένη και εντελώς απρόβλεπτη πλοκή, χαρακτήρες ψυχροί, αινιγματικοί αλλά και αδυσώπητοι, ατμόσφαιρα παγερή και σκοτεινή. Με αυτά τα υλικά ο δεξιοτέχνης του είδους, ο Ισλανδός Ράγκναρ Γιόνασον δημιουργεί ίσως το καλύτερό του βιβλίο.Τοποθετεί την αγαπημένη του ηρωίδα, την επιθεωρήτρια Χούλγκα από τη διεύθυνση Ανθρωποκτονιών της αστυνομίας του Ρέικιαβικ, στην αρχή της σταδιοδρομίας της. Και, επίσης, σε μια εποχή που η ίδια η Χούλγκα προσπαθεί να συνέλθει από μια οικογενειακή τραγωδία. Ωστόσο, το καθήκον την καλεί σε ένα απομονωμένο σημείο της Ισλανδίας, σε μια μοναχική φάρμα, όπου ζούσε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Εκεί βρέθηκαν τα άψυχα σώματα δύο ατόμων, τα οποία έχασαν τη ζωή τους υπο αδιευκρίνιστες -και μάλλον μυστηριώδεις συνθήκες.Η επιθεωρήτρια πασχίζει να ανασυνθέσει την ακολουθία των γεγονότων, ξεκινώντας από ένα παράδοξο συμβάν: Μερικές ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και ενώ μια σφοδρή χιονοθύελλα σάρωνε ολόκληρη την Ισλανδία, οι ηλικιωμένοι αγρότες Έρλα και Έιναρ άκουσαν ξαφνικά επίμονα χτυπήματα στην πόρτα τους. Ένας άγνωστος άντρας έλεγε ότι είχε χαθεί, λόγω της κακοκαιρίας και χρειαζόταν καταφύγιο για τη νύχτα. Η Έρλα διστάζει, αλλά εν τέλει υποκύπτει στην προθυμία του συζύγου της να βοηθήσουν τον ξένο, κάτι που θα αποδειχθεί μοιραίο λάθος. Μόλις το ηλεκτρικό ρεύμα κόβεται και τα πάντα βυθίζονται στο σκοτάδι, αρχίζει η πραγματική ιστορία τρόμου. Ο εφιάλτης κάθε ανθρώπου που πιστεύει πως κάτι τόσο φρικτό συμβαίνει μόνο στα μυθιστορήματα.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό μυθιστόρημα μυστηρίου του Ράγκναρ Γιόνασον «Η Ομίχλη» είναι στο ΘΕΜΑ.