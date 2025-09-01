Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
21χρονος στον Πλατανιά Κρήτης χτύπησε τη σύντροφό του και προσπάθησε να την πατήσει με το αυτοκίνητο
Ο νεαρός συνελήφθη και κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση - Ο 21χρονος είχε χτυπήσει και στο παρελθόν τη σύντροφό του
Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8) στον Πλατανιά της Κρήτης, όταν ένας 21χρονος χτύπησε και επιχείρησε να πατήσει με Ι.Χ. την σύντροφό του. Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία, η οποίο και τον συνέλαβε.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το cretapost.gr, όπως αναφέρεται στην καταγγελία της 23χρονης, ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι στο σπίτι τους στον Πλατανιά, όπου ο 21χρονος άρχισε να τη χτυπά και την έπιασε από το λαιμό προσπαθώντας να την πνίξει. Στη συνέχεια άρπαξε την τσάντα και το διαβατήριο της, ενώ την έπιασε από τα μαλλιά και την έσυρε έξω από το σπίτι σε διπλανό χωράφι, όπου δε σταμάτησε να τη χτυπά. Μάλιστα σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 21χρονος μπήκε στο αυτοκίνητο και δεν δίστασε να προσπαθήσει να την πατήσει.
Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο 21χρονος άνδρας είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
