Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Παράσυρση πεζού από αυτοκίνητο: Τι αλλάζει με τον νέο ΚΟΚ - Οι ποινές
Ο νέος ΚΟΚ αφιερώνει ειδικά άρθρα στη συμπεριφορά των πεζών και στις υποχρεώσεις των οδηγών απέναντί τους…
Με τον Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ Α’ 100/13.6.2025) κωδικοποιήθηκε εκ νέου ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Ο κεντρικός κανόνας φυσικά δεν αλλάζει: ο οδηγός οφείλει πάντοτε να κινείται με τέτοια προσοχή ώστε να προλαμβάνει κίνδυνο για πεζούς, ανεξάρτητα από το αν αυτοί βρίσκονται σε διάβαση ή όχι. Η γενική αυτή υποχρέωση αποτυπώνεται ρητά στο άρθρο «Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς» του νέου ΚΟΚ.
Όταν το ατύχημα συμβαίνει σε σημασμένη διάβαση πεζών, η ευθύνη του οδηγού είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ο οδηγός πρέπει να επιβραδύνει έγκαιρα και, εφόσον χρειάζεται, να ακινητοποιήσει το όχημά του πριν από τη διάβαση, ώστε να περάσουν οι πεζοί χωρίς να παρεμποδιστούν. Ειδική προστασία αναγνωρίζεται για άτομα με αναπηρία και τυφλούς. Η μη παραχώρηση προτεραιότητας στη διάβαση θεωρείται παράβαση υψηλής επικινδυνότητας με διοικητικό πρόστιμο που φθάνει τα 700 €, συνοδευόμενο από αφαίρεση άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από το νέο κυρωτικό πλαίσιο· σε περίπτωση υποτροπής, τα μέτρα κλιμακώνονται.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr