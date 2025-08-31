Παράσυρση πεζού από αυτοκίνητο: Τι αλλάζει με τον νέο ΚΟΚ - Οι ποινές

Με τον Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ Α’ 100/13.6.2025) κωδικοποιήθηκε εκ νέου ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Ο κεντρικός κανόνας φυσικά δεν αλλάζει: ο οδηγός οφείλει πάντοτε να κινείται με τέτοια προσοχή ώστε να προλαμβάνει κίνδυνο για πεζούς, ανεξάρτητα από το αν αυτοί βρίσκονται σε διάβαση ή όχι. Η γενική αυτή υποχρέωση αποτυπώνεται ρητά στο άρθρο «Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς» του νέου ΚΟΚ.

Όταν το ατύχημα συμβαίνει σε σημασμένη διάβαση πεζών, η ευθύνη του οδηγού είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ο οδηγός πρέπει να επιβραδύνει έγκαιρα και, εφόσον χρειάζεται, να ακινητοποιήσει το όχημά του πριν από τη διάβαση, ώστε να περάσουν οι πεζοί χωρίς να παρεμποδιστούν. Ειδική προστασία αναγνωρίζεται για άτομα με αναπηρία και τυφλούς. Η μη παραχώρηση προτεραιότητας στη διάβαση θεωρείται παράβαση υψηλής επικινδυνότητας με διοικητικό πρόστιμο που φθάνει τα 700 €, συνοδευόμενο από αφαίρεση άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από το νέο κυρωτικό πλαίσιο· σε περίπτωση υποτροπής, τα μέτρα κλιμακώνονται.