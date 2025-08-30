Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Λάρισα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
Λάρισα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
Για το περιστατικό έχει ειδοποιηθεί και η Αστυνομία
Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας άντρας ηλικίας περίπου 55 ετών στο σπίτι του στη Λάρισα.
Ο 55χρονος εντοπίστηκε κοντά στις 6 το απόγευμα και άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου έσπευσε στο σημείο. Ο θάνατος του άτυχου άνδρα φαίνεται ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
Για το περιστατικό έχει ειδοποιηθεί και η Αστυνομία.
Ο 55χρονος εντοπίστηκε κοντά στις 6 το απόγευμα και άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου έσπευσε στο σημείο. Ο θάνατος του άτυχου άνδρα φαίνεται ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
Για το περιστατικό έχει ειδοποιηθεί και η Αστυνομία.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Χούθι επιβεβαιώνουν ότι το χτύπημα του Ισραήλ στην Υεμένη σκότωσε τον πρωθυπουργό και υπουργούς
Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή
Ιωάννινα: Ακυρώνεται η συναυλία της Άννας Βίσση και του Αντώνη Ρέμου - Κατέρρευσε η σκηνή λόγω των ανέμων, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Οι Χούθι επιβεβαιώνουν ότι το χτύπημα του Ισραήλ στην Υεμένη σκότωσε τον πρωθυπουργό και υπουργούς
Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή
Ιωάννινα: Ακυρώνεται η συναυλία της Άννας Βίσση και του Αντώνη Ρέμου - Κατέρρευσε η σκηνή λόγω των ανέμων, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα