Λάρισα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Θάνατος

Λάρισα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Για το περιστατικό έχει ειδοποιηθεί και η Αστυνομία

Λάρισα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας άντρας ηλικίας περίπου 55 ετών στο σπίτι του στη Λάρισα.

Ο 55χρονος εντοπίστηκε κοντά στις 6 το απόγευμα και άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου έσπευσε στο σημείο. Ο θάνατος του άτυχου άνδρα φαίνεται ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Για το περιστατικό έχει ειδοποιηθεί και η Αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι Χούθι επιβεβαιώνουν ότι το χτύπημα του Ισραήλ στην Υεμένη σκότωσε τον πρωθυπουργό και υπουργούς

Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή

Ιωάννινα: Ακυρώνεται η συναυλία της Άννας Βίσση και του Αντώνη Ρέμου - Κατέρρευσε η σκηνή λόγω των ανέμων, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης