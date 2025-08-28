Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (28/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Τζακ ποτ είχαμε την Πέμπτη στη κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε 1,37 εκατ. στην πρώτη κατηγορία.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 8, 10, 11, 16, 26 και τζόκερ ο 11.
Στη δεύτερη κατηγορία ένας νικητής κερδίζει 100.000 ευρώ.
