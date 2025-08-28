Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (28/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (28/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν

Στη δεύτερη κατηγορία ένας νικητής κερδίζει 100.000 ευρώ

Τζακ ποτ είχαμε την Πέμπτη στη κλήρωση του Τζόκερ που μοίραζε 1,37 εκατ. στην πρώτη κατηγορία.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 8, 10, 11, 16, 26 και τζόκερ ο 11.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας νικητής κερδίζει 100.000 ευρώ.


