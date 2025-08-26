Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (26/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (26/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν

Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (26/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη (26/8), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ. 

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Τζόκερ ήταν:  6, 15, 17, 28, 44  και Τζόκερ το 3.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ

