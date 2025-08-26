Δεν υπάρχει κίνδυνος στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας από τον μύκητα ασπέργιλλο, λένε πηγές του υπουργείου Υγείας: «Έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα»
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιος Σάββας Ασπέργιλλος

Δεν υπάρχει κίνδυνος στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας από τον μύκητα ασπέργιλλο, λένε πηγές του υπουργείου Υγείας: «Έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα»

Τα μέτρα αυτά, όπως σημειώνεται, εφαρμόστηκαν ήδη από τη Διοίκηση του νοσοκομείου, την Επιτροπή Λοιμώξεων και τους επιβλέποντες μηχανικούς

Πηγές του υπουργείου Υγείας τοποθετήθηκαν σχετικά με τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εκτεταμένη διασπορά του μύκητα ασπέργιλλου στο ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», επισημαίνοντας ότι το πόρισμα του ΕΟΔΥ δεν διαπιστώνει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ότι έχουν ήδη ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και ελέγχου.

Συγκεκριμένα, όπως υπογραμμίζουν στις 17 Ιουλίου 2025 κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου και εξέδωσε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14302 πόρισμά του, στο οποίο δεν αναφέρεται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καθορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου. Τα μέτρα αυτά, όπως σημειώνεται, εφαρμόστηκαν ήδη από τη Διοίκηση του νοσοκομείου, την Επιτροπή Λοιμώξεων και τους επιβλέποντες μηχανικούς.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει επίσης αναφερθεί δημόσια στο σχετικό πόρισμα του ΕΟΔΥ, επιβεβαιώνοντας, ότι η ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού του «Αγίου Σάββα» είναι απόλυτα διασφαλισμένη.

Η Διοίκηση του νοσοκομείου καταγγέλλει ότι τα συνεχιζόμενα δημοσιεύματα διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο του πορίσματος, δημιουργώντας αδικαιολόγητο κλίμα ανησυχίας. Παράλληλα τονίζει ότι η διασπορά ανακριβών πληροφοριών δεν θα γίνει ανεκτή. Κλείνοντας, υπογραμμίζεται ότι η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η ποιότητα των παρεχόμενων ογκολογικών υπηρεσιών στο ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» παραμένουν αδιαπραγμάτευτες.

