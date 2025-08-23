Θεσσαλονίκη: 41χρονος έκλεψε προϊόντα από ράφια σούπερ μάρκετ

bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Η αξία των κλοπιμαίων ξεπερνούσε τα 540 ευρώ και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχο
Στη σύλληψη 41χρονου ημεδαπού που έκλεψε διάφορα προϊόντα από σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Πυλαίας προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Η αξία των κλοπιμαίων ξεπερνούσε τα 540 ευρώ και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχο.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των περιπολιών που διενεργούν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Άμεσης δράσης Θεσσαλονίκης.
