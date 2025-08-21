Κατσαφάδος: Σφιχτό χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους
ΕΛΛΑΔΑ
Κώστας Κατσαφάδος Αποζημιώσεις Πυρκαγιά

Κατσαφάδος: Σφιχτό χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους

Στο 80% ανέρχεται η κρατική επιδότηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις για τα ενοίκια

Κατσαφάδος: Σφιχτό χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους
Καταληκτική ημερομηνία η 1η Σεπτέμβρη για τις αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών, υπενθύμισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο ΕΡΤΝews, στον απόηχο των πυρκαγιών.

Στο 80% ανέρχεται η κρατική επιδότηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας και, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος τέλος Σεπτέμβρη θα έχει υπογραφεί η ΚΥΑ, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις αποζημιώνοται ως 70% από το κράτος για τις απώλειες στα πάγια.

Tηρείται το σφιχτό χρονοδιάγραμμα με εντολή του Πρωθυπουργού για τις αποζημιώσεις, τόνισε, ο κ. Κατσαφάδος.

Από τον Οκτώβρη θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις για τα ενοίκια, για όσους έχουν σπίτι χαρακτηρισμένο λόγω ζημιών κίτρινο ή κόκκινο. Το μέτρο για την ενοικίαση ισχύει για δύο χρόνια.

Έίναι άσκοπο και αδόκιμο να ασκείται τέτοια κριτική για το 112, τόνισε ο Κώστας Κατσαφάδος.

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελίες-ρεκόρ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε «Αppodixi» και ΑΑΔΕ

Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία

Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: 34χρονη σκότωσε σύζυγο και παιδιά και μετά αυτοκτόνησε - To βίντεο στο TikTok δύο ημέρες πριν το φονικό

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης