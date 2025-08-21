Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Κατσαφάδος: Σφιχτό χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους
Κατσαφάδος: Σφιχτό χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους
Στο 80% ανέρχεται η κρατική επιδότηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - Από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις για τα ενοίκια
Καταληκτική ημερομηνία η 1η Σεπτέμβρη για τις αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών, υπενθύμισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο ΕΡΤΝews, στον απόηχο των πυρκαγιών.
Στο 80% ανέρχεται η κρατική επιδότηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας και, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος τέλος Σεπτέμβρη θα έχει υπογραφεί η ΚΥΑ, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις αποζημιώνοται ως 70% από το κράτος για τις απώλειες στα πάγια.
Tηρείται το σφιχτό χρονοδιάγραμμα με εντολή του Πρωθυπουργού για τις αποζημιώσεις, τόνισε, ο κ. Κατσαφάδος.
Από τον Οκτώβρη θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις για τα ενοίκια, για όσους έχουν σπίτι χαρακτηρισμένο λόγω ζημιών κίτρινο ή κόκκινο. Το μέτρο για την ενοικίαση ισχύει για δύο χρόνια.
Έίναι άσκοπο και αδόκιμο να ασκείται τέτοια κριτική για το 112, τόνισε ο Κώστας Κατσαφάδος.
