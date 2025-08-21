Μαζική τροφική δηλητηρίαση στις φυλακές Ναυπλίου - 7 κρατούμενοι στο νοσοκομείο, 23 στο αναρρωτήριο
Μαζική τροφική δηλητηρίαση στις φυλακές Ναυπλίου - 7 κρατούμενοι στο νοσοκομείο, 23 στο αναρρωτήριο

Τα κρούσματα εκδηλώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης - Έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Μαζική τροφική δηλητηρίαση στις φυλακές Ναυπλίου - 7 κρατούμενοι στο νοσοκομείο, 23 στο αναρρωτήριο
Σοβαρό περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης σημειώθηκε την Τετάρτη στις δικαστικές φυλακές Ναυπλίου.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, 30 κρατούμενοι εμφάνισαν συμπτώματα που υποδηλώνουν τροφική δηλητηρίαση.

Επτά από τους κρατούμενους χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν κλινήρεις στις φυλακές, όπου βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Οι υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του συμβάντος.

