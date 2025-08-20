Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Ωρωπού λόγω εργασιών
Στο ρεύμα προς Λαμία
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 25-8-2025 έως 4-10-2025, κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 19.00΄ έως 07.00΄ της επομένης θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, περιοχής Δήμου Ωρωπού, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 36,900 και 40,700, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, ως εξής:
ΦΑΣΗ Α΄
Αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας.
ΦΑΣΗ Β΄
Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.
