Επιχειρήσεις του ελληνικού FBI για ναρκωτικά και εκβιασμούς σε νησιά - Τρεις συλλήψεις στην Κεφαλονιά
Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας
Διαρκείς είναι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα μικτή ομάδα του ελληνικού FBI τόσο σε δημοφιλή νησιά της χώρας όσο και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές, με στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και άλλων παραβατικών συμπεριφορών.
Κατά πληροφορίες, επιχειρήσεις έχουν γίνει από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για ναρκωτικά και εκβιασμούς - μεταξύ άλλων - σε Κεφαλονιά, Σκιάθο, Μύκονο, Σαντορίνη και Καλαμάτα.
Μάλιστα, στην Κεφαλονιά έγιναν και τρεις συλλήψεις ατόμων για ναρκωτικά, ενώ όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες Αρχές, οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχιστούν.
