Αστυνομικοί καταδίωξαν και και συνέλαβαν δύο διακινητές ναρκωτικών στα Προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
Αστυνομικοί καταδίωξαν και και συνέλαβαν δύο διακινητές ναρκωτικών στα Προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
Προσπάθησαν να διαφύγουν της σύλληψης και έτρεξαν να κρυφτούν στα Προσφυγικά
Στην σύλληψη δύο διακινητών ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, δύο άτομα προσπάθησαν να διαφύγουν από τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να μπουν στα Προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τελικώς έπεσαν στα χέρια της ΕΛΑΣ.
