Αστυνομικοί καταδίωξαν και και συνέλαβαν δύο διακινητές ναρκωτικών στα Προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
ΕΛΛΑΔΑ
Ναρκωτικά Ελληνική Αστυνομία

Προσπάθησαν να διαφύγουν της σύλληψης και έτρεξαν να κρυφτούν στα Προσφυγικά

Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Στην σύλληψη δύο διακινητών ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, δύο άτομα προσπάθησαν να διαφύγουν από τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να μπουν στα Προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τελικώς έπεσαν στα χέρια της ΕΛΑΣ.

Περισσότερα σε λίγο...

