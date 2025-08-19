Φρουρούμενος στο νοσοκομείο ο οδηγός του φορτηγού που έπεσε πάνω σε ΙΧ στην Εγνατία με 3 ανθρώπους να απανθρακώνονται
Φρουρούμενος στο νοσοκομείο ο οδηγός του φορτηγού που έπεσε πάνω σε ΙΧ στην Εγνατία με 3 ανθρώπους να απανθρακώνονται
Με κατάγματα σε αυχένα και λεκάνη η 49χρονη που βγήκε από το ΙΧ όταν πήρε φωτιά - Την έσωσε 36χρονος που επέβαινε στο δεύτερο ΙΧ που έπιασε φωτιά αφού παρασύρθηκε από το φορτηγό
Στο νοσοκομείο Κομοτηνής νοσηλεύονται οι τραυματίες από την τραγωδία λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου στην Εγνατία το μεσημέρι της Δευτέρας όπου 3 άνθρωποι απανθρακώθηκαν όταν φορτηγό έπεσε στο όχημα που επέβαιναν με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα περισσότερα τραύματα έχει υποστεί η 49χρονη που βγήκε από το φλεγόμενο όχημα καθώς έχει υποστεί κατάγματα σε αυχένα και λεκάνη. Μετά τη μεταφορά της στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Κομοτηνής, η 49χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας για να εξεταστεί από νευροχειρουργό.
Όσον αφορά τον 56χρονο οδηγό του φορτηγού από τη Βουλγαρία, νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε αφού είχε υποστεί διάτρηση βραχιωνιου αρτηρίας. Ο 53χρονος συνοδηγός του φορτηγού νοσηλεύεται με θλαστικά τραύματα σε θάλαμο της χειρουργικής κλινικής.
Η 28χρονη, η οποία είναι έγκυος και επέβαινε στο δεύτερο όχημα πάνω στο οποίο έπεσε το φορτηγό, έχει μόνο θλαστικά τραύματα ενώ δεν διατρέχει κίνδυνο η κύησή της.
Αντίθετα ο 36χρονος σύζυγος της που προσπάθησε να βγάλει την 49χρονη γυναίκα από το όχημα που καιγόταν, έχει υποστεί κάποια εγκαύματα στα χέρια τα οποία αντιμετωπίζονται στη χειρουργική κλινική που νοσηλεύεται.
Σημειώνεται ότι τα δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών που επέβαιναν, επίσης, στο αυτοκίνητο δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σωματικό πρόβλημα πέραν του σοκ που έχουν υποστεί από την τραγωδία που σημειώθηκε μπροστά στα μάτια τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα περισσότερα τραύματα έχει υποστεί η 49χρονη που βγήκε από το φλεγόμενο όχημα καθώς έχει υποστεί κατάγματα σε αυχένα και λεκάνη. Μετά τη μεταφορά της στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Κομοτηνής, η 49χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας για να εξεταστεί από νευροχειρουργό.
Όσον αφορά τον 56χρονο οδηγό του φορτηγού από τη Βουλγαρία, νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε αφού είχε υποστεί διάτρηση βραχιωνιου αρτηρίας. Ο 53χρονος συνοδηγός του φορτηγού νοσηλεύεται με θλαστικά τραύματα σε θάλαμο της χειρουργικής κλινικής.
Η 28χρονη, η οποία είναι έγκυος και επέβαινε στο δεύτερο όχημα πάνω στο οποίο έπεσε το φορτηγό, έχει μόνο θλαστικά τραύματα ενώ δεν διατρέχει κίνδυνο η κύησή της.
Αντίθετα ο 36χρονος σύζυγος της που προσπάθησε να βγάλει την 49χρονη γυναίκα από το όχημα που καιγόταν, έχει υποστεί κάποια εγκαύματα στα χέρια τα οποία αντιμετωπίζονται στη χειρουργική κλινική που νοσηλεύεται.
Σημειώνεται ότι τα δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών που επέβαιναν, επίσης, στο αυτοκίνητο δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σωματικό πρόβλημα πέραν του σοκ που έχουν υποστεί από την τραγωδία που σημειώθηκε μπροστά στα μάτια τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Το σχέδιο του Ζελένσκι και οι κόκκινες γραμμές στον Λευκό Οίκο - Τι ζητά η Ουκρανία από τον Τραμπ μετά τα 100 δισ. για όπλα
ΔΕΘ: Κερδίζει έδαφος η κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000 συνταξιούχους - Πώς θα ωφεληθούν, πόσο κοστίζει το μέτρο
Η στιγμή που ελεύθερος σκοπευτής από την Ουκρανία εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες με βολή από απόσταση 4 χιλιομέτρων
Το σχέδιο του Ζελένσκι και οι κόκκινες γραμμές στον Λευκό Οίκο - Τι ζητά η Ουκρανία από τον Τραμπ μετά τα 100 δισ. για όπλα
ΔΕΘ: Κερδίζει έδαφος η κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000 συνταξιούχους - Πώς θα ωφεληθούν, πόσο κοστίζει το μέτρο
Η στιγμή που ελεύθερος σκοπευτής από την Ουκρανία εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες με βολή από απόσταση 4 χιλιομέτρων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα