Αρκτούρος: Αισιοδοξία για την Κίρκη τη νεαρή αρκούδα που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο
«Η μικρή Κίρκη μας μάγεψε με τη θέλησή της και τη μαχητικότητά της για τη ζωή»

Σε κωματώδη κατάσταση παρέλαβε η ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Αρκτούρου μια νεαρή αρκούδα που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Δισπήλιου – Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της οργάνωσης, μετά από πολύωρες προσπάθειες η αρκούδα ξύπνησε. «Έχει ένα κάταγμα στο κρανίο, ωστόσο λόγω της νεαρής ηλικίας της είναι κάτι που ενδεχομένως μπορεί να ξεπεράσει με την απαραίτητη περίθαλψη στις εγκαταστάσεις μας» τονίζεται.

«Η μικρή Κίρκη μας μάγεψε με τη θέλησή της και τη μαχητικότητά της για τη ζωή. Έχει μεταφερθεί στο Κτηνιατρείο Άγριων Ζώων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, όπου θα παραμείνει μέχρι να αναρρώσει και να φανεί εάν μπορεί να επιστρέψει στο φυσικό περιβάλλον», αναφέρει η οργάνωση, που ανάρτησε βίντεο με την Κίρκη να τρώει «κάτι γλυκό και δυναμωτικό».

