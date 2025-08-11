Aναστάτωση για 6χρονο αγοράκι που χάθηκε στα Καμένα Βούρλα - Το βρήκαν δύο χιλιόμετρα μακριά

Το παιδί εντοπίστηκε μετά από 45 λεπτά από λουόμενους να κλαίει στην παραλία - Εκεί έσπευσαν αμέσως στελέχη του Λιμενικού και η μητέρα του